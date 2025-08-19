Рейтинг WTA. Свентек обошла Гауфф: какие места у украинок после Цинциннати?

19 августа женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Чемпионкой стала полька Ига Свентек, которая в финале переиграла Жасмин Паолини. Ига вернулась себе второе место – Коко Гауфф опустилась на третье.

Лидером рейтинга остается «нейтральная» Арина Соболенко.

Из изменений в топ-10: Паолини благодаря финалу в Цинциннати поднялась на восьмую позицию, опустив Аманду Анисимову на девятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место.

Марта Костюк потеряла две позиции и теперь идет 29-й, а Даяна Ястремская опустилась на одну строчку – она 32-я.

Небольшой регресс также у Юлии Стародубцевой, Ангелины Калининой и Леси Цуренко. Александра Олейникова осталась 191-й, а Анастасия Соболева, которая 19 числа стартует в квалификации US Open, потеряла 33 места.

Дарья Снигур улучшила пять строчек и теперь идет 172-й.

Украинки в рейтинге WTA

Лучшей теннисисткой Украины в парном разряде остается Людмила Киченок. Благодаря полуфиналу в Цинциннати она прибавила одну позицию и теперь занимает 15-е место.

В топ-100 находятся еще две украинки: Надежда Киченок (51-я) и Марта Костюк (88-я).

Украинки в парном рейтинге WTA