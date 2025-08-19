Рейтинг WTA. Свентек обошла Гауфф: какие места у украинок после Цинциннати?
Ига снова стала второй ракеткой мира, Элина Свитолина сохранила 13-ю позицию
19 августа женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Чемпионкой стала полька Ига Свентек, которая в финале переиграла Жасмин Паолини. Ига вернулась себе второе место – Коко Гауфф опустилась на третье.
Лидером рейтинга остается «нейтральная» Арина Соболенко.
Из изменений в топ-10: Паолини благодаря финалу в Цинциннати поднялась на восьмую позицию, опустив Аманду Анисимову на девятую строчку.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место.
Марта Костюк потеряла две позиции и теперь идет 29-й, а Даяна Ястремская опустилась на одну строчку – она 32-я.
Небольшой регресс также у Юлии Стародубцевой, Ангелины Калининой и Леси Цуренко. Александра Олейникова осталась 191-й, а Анастасия Соболева, которая 19 числа стартует в квалификации US Open, потеряла 33 места.
Дарья Снигур улучшила пять строчек и теперь идет 172-й.
Украинки в рейтинге WTA
Лучшей теннисисткой Украины в парном разряде остается Людмила Киченок. Благодаря полуфиналу в Цинциннати она прибавила одну позицию и теперь занимает 15-е место.
В топ-100 находятся еще две украинки: Надежда Киченок (51-я) и Марта Костюк (88-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа
Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»