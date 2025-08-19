Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Рейтинг WTA. Свентек обошла Гауфф: какие места у украинок после Цинциннати?

Ига снова стала второй ракеткой мира, Элина Свитолина сохранила 13-ю позицию

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 августа женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Чемпионкой стала полька Ига Свентек, которая в финале переиграла Жасмин Паолини. Ига вернулась себе второе место – Коко Гауфф опустилась на третье.

Лидером рейтинга остается «нейтральная» Арина Соболенко.

Из изменений в топ-10: Паолини благодаря финалу в Цинциннати поднялась на восьмую позицию, опустив Аманду Анисимову на девятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место.

Марта Костюк потеряла две позиции и теперь идет 29-й, а Даяна Ястремская опустилась на одну строчку – она 32-я.

Небольшой регресс также у Юлии Стародубцевой, Ангелины Калининой и Леси Цуренко. Александра Олейникова осталась 191-й, а Анастасия Соболева, которая 19 числа стартует в квалификации US Open, потеряла 33 места.

Дарья Снигур улучшила пять строчек и теперь идет 172-й.

Украинки в рейтинге WTA

Лучшей теннисисткой Украины в парном разряде остается Людмила Киченок. Благодаря полуфиналу в Цинциннати она прибавила одну позицию и теперь занимает 15-е место.

В топ-100 находятся еще две украинки: Надежда Киченок (51-я) и Марта Костюк (88-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Ига СВЕНТЕК: «Я в шоке и очень счастлива»
Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча
рейтинг WTA WTA Цинциннати Арина Соболенко Ига Свёнтек Коко Гауфф Джессика Пегула Мирра Андреева Мэдисон Киз Чжэн Циньвень Аманда Анисимова Жасмин Паолини Елена Рыбакина Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Анастасия Соболева Леся Цуренко
