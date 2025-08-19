Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
WTA
19 августа 2025, 05:45 | Обновлено 19 августа 2025, 06:01
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и завоевала трофей тысячника в США

Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Третья ракетка мира и польская теннисистка Ига Свентек завоевала трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В финале полька в двух сетах переиграла представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA 9) за 1 час и 50 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, финал

Ига Свентек (Польша) [3] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 7:5, 6:4

В первой партии Ига уступала 0:3 с одним брейком, но вовремя вернулась в игру и переломила ход поединка.

Ига провела четвертое очное противостояние против Жасмин и добыла четвертую победу.

Помимо Паолин, Свентек в Цинциннати также переиграла Анастасию Потапову, Сорану Кырстю, Анну Калинскую и Елену Рыбакину (Марта Костюк отказалась от матча 1/16 финала из-за проблем с запястьем).

Ига завоевала 24-й трофей в карьере и 11-й на тысячниках. В 2025 году у Свентек два титула: в середине июля она стала чемпионкой на Уимблдоне.

Свентек добыла 51-ю викторию на над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA 120-ю на соревнованиях категории WTA 1000.

Ига вернулась на вторую строчку рейтинга благодаря триумфу в Циныинанти, обойдя Коко Гауфф.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Ига Свёнтек Жасмин Паолини WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

