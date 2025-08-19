Сенсационный полуфиналист Мастерса в Цинциннати снялся с квалификации USO
Теренс Атман принял решение пропустить американский мейджор в Нью-Йорке
23-летний французский теннисист Теренс Атман (АТР 69) снялся с квалификации Открытого чемпионата США 2025.
Француз решил пропустить US Open из-за проблем со стопой и бедром, которые появились у него после турнира ATP 1000 в Цинциннати.
Атман на Мастерсе в Цинциннати стартовал из квалификации и сенсационно добрался до полуфинала, проведя семь матчей.
Теренс планирует вернуться в Тур на соревнованиях в Азии, которые начнутся после американского мейджора в Нью-Йорке.
Вместо Атмана в квалификацию USO попал итальянец Андреа Колларини, который в первом круге уже успел переиграть Яна Чоински 7:6 (7:4), 6:4.
