Сенсационный полуфиналист Мастерса в Цинциннати снялся с квалификации USO

23-летний французский теннисист Теренс Атман (АТР 69) снялся с квалификации Открытого чемпионата США 2025.

Француз решил пропустить US Open из-за проблем со стопой и бедром, которые появились у него после турнира ATP 1000 в Цинциннати.

Атман на Мастерсе в Цинциннати стартовал из квалификации и сенсационно добрался до полуфинала, проведя семь матчей.

Теренс планирует вернуться в Тур на соревнованиях в Азии, которые начнутся после американского мейджора в Нью-Йорке.

Вместо Атмана в квалификацию USO попал итальянец Андреа Колларини, который в первом круге уже успел переиграть Яна Чоински 7:6 (7:4), 6:4.