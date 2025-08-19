Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 августа 2025, 20:40
Сенсационный полуфиналист Мастерса в Цинциннати снялся с квалификации USO

Теренс Атман принял решение пропустить американский мейджор в Нью-Йорке

Сенсационный полуфиналист Мастерса в Цинциннати снялся с квалификации USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Атман

23-летний французский теннисист Теренс Атман (АТР 69) снялся с квалификации Открытого чемпионата США 2025.

Француз решил пропустить US Open из-за проблем со стопой и бедром, которые появились у него после турнира ATP 1000 в Цинциннати.

Атман на Мастерсе в Цинциннати стартовал из квалификации и сенсационно добрался до полуфинала, проведя семь матчей.

Теренс планирует вернуться в Тур на соревнованиях в Азии, которые начнутся после американского мейджора в Нью-Йорке.

Вместо Атмана в квалификацию USO попал итальянец Андреа Колларини, который в первом круге уже успел переиграть Яна Чоински 7:6 (7:4), 6:4.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
