  4. Синнер в 1/8 финала Пекина подарил сет французу, а затем прописал ему 6:0
ATP
27 сентября 2025, 12:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:11
100
0

Синнер в 1/8 финала Пекина подарил сет французу, а затем прописал ему 6:0

Янник в трех партиях одолел Теренса Атмана во втором раунде пятисотника в Китае

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии пробился в четвертьфинал хардового турнира ATP 500 в Пекине, Китай.

Во втором раунде итальянец в трех сетах одолел Теренса Атмана (Франция, ATP 68) за 2 часа и 22 минуты.

ATP 500 Пекин. Хард, 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Теренс Атман (Франция) [Q] – 6:4, 5:7, 6:0

Во время поединка у Янника были проблемы с кистью и голеностопом.

Это было второе очное противостояние Синнера и Атмана. В середине августа Янник выиграл у Теренса в полуфинале Мастерса в Цинциннати.

С начала сезона 2020 года Янник одержал 200 побед на хардовых покрытиях на уровне Тура. Для итальянского теннисиста это будет 13-й четвертьфинал подряд на харде.

На старте пятисотника в Пекине Синнер разгромил Марина Чилича. Его следующим соперником будет Фабиан Марожан.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
