Синнер в 1/8 финала Пекина подарил сет французу, а затем прописал ему 6:0
Янник в трех партиях одолел Теренса Атмана во втором раунде пятисотника в Китае
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии пробился в четвертьфинал хардового турнира ATP 500 в Пекине, Китай.
Во втором раунде итальянец в трех сетах одолел Теренса Атмана (Франция, ATP 68) за 2 часа и 22 минуты.
ATP 500 Пекин. Хард, 1/8 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Теренс Атман (Франция) [Q] – 6:4, 5:7, 6:0
Во время поединка у Янника были проблемы с кистью и голеностопом.
Это было второе очное противостояние Синнера и Атмана. В середине августа Янник выиграл у Теренса в полуфинале Мастерса в Цинциннати.
С начала сезона 2020 года Янник одержал 200 побед на хардовых покрытиях на уровне Тура. Для итальянского теннисиста это будет 13-й четвертьфинал подряд на харде.
На старте пятисотника в Пекине Синнер разгромил Марина Чилича. Его следующим соперником будет Фабиан Марожан.
