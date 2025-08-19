Все зависит от украинца. Забарный может стать основным защитником в ПСЖ

Футболист сборной Украины Илья Забарный может завоевать место в стартовом составе ПСЖ, если сумеет выиграть конкуренцию и убедить главного тренера Луиса Энрике.

17 августа 22-летний футболист дебютировал в составе парижской команды в победном матче первого тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:0).

По информации французской прессы, в этом поединке наставник ПСЖ решил дать игровое время большинству игроков резерва, в том числе и Забарному. Дело в том, что основной состав команды сыграл непростой матч в Суперкубке УЕФА против «Тоттенхэма» (3:2), поэтому в лиге тренер решил сделать сразу семь замен.

На данный момент Энрике больше доверяет паре Маркиньос – Уильян Пачо, которые играли в Суперкубке, а в чемпионате на поле вышли Забарный и Лукас Бералдо.

Во Франции считают, что украинец может выиграть конкуренцию и занять место в стартовом составе, если продолжит показывать убедительную и хладнокровную игру. Однако в начале сезона Энрике сделает ставку на Маркиньоса и Пачо, которые неоднократно играли разом и хорошо понимают друг друга.