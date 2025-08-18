«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
18 августа 2025, 08:02 |
Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе и помог команде одержать победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Люка Шевалье

17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В составе парижской команды дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле 90 минут, а после матча поделился своими эмоциями:

«Конечно, здесь все по-другому, но мне понравилось. Я люблю играть за команды, которые много владеют мячом. Мне это очень понравилось.

Я чувствовал себя очень хорошо на протяжении всего матча. Болельщики были рядом, было очень приятно играть с их поддержкой. Они не переставали петь. Я недавно знаком со своими товарищами по команде, они невероятные игроки. Я очень рад быть здесь, все стараются мне помочь», – отреагировал Забарный.

Следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут 22 августа – во втором туре ПСЖ на домашнем стадионе сыграет против «Анже». Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча
«ПСЖ примет соответствующее решение». Агент – о Забарном и Сафонове
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Нант Илья Забарный
Николай Титюк Источник: RMC Sport
