«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе и помог команде одержать победу
17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
В составе парижской команды дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле 90 минут, а после матча поделился своими эмоциями:
«Конечно, здесь все по-другому, но мне понравилось. Я люблю играть за команды, которые много владеют мячом. Мне это очень понравилось.
Я чувствовал себя очень хорошо на протяжении всего матча. Болельщики были рядом, было очень приятно играть с их поддержкой. Они не переставали петь. Я недавно знаком со своими товарищами по команде, они невероятные игроки. Я очень рад быть здесь, все стараются мне помочь», – отреагировал Забарный.
Следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут 22 августа – во втором туре ПСЖ на домашнем стадионе сыграет против «Анже». Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
