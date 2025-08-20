Забарного предупредили о неприятностях, которые у него возникнут в ПСЖ
Илья не будет иметь постоянного места в стартовом составе
17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
В составе парижской команды дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле 90 минут
Однако журналист Александр Зверев отметил, что в важных поединках Илья вряд ли сразу попадет в основу. Луис Энрике продолжает доверять связке центральных защитников Маркиньос – Пачо. Поэтому футболисту сборной Украины в первом сезоне придется бороться за место в основном составе и доказывать это главному тренеру.
Летом Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за 63 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26
«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»