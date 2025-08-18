Помог быстрый гол. Нива-2 Тернополь на выезде обыграла киевский Атлет
Победный мяч гости забили на 3-й минуте
В понедельник, 18 августа, во Второй лиге состоялся заключительный матч четвертого тура. Киевский «Атлет» принимал «Ниву-2» Тернополь.
Гости быстро освоились и на 3-й минуте открыли счет. Максим Крамарчук получил передачу с левого фланга и пробил под дальнюю штангу.
Несмотря на все усилия команд, счет в матче не изменился. «Нива-2» осталась единственной командой во Второй лиге, которая не пропускала.
«Нива-2» выиграла все три матча с начала сезона. Победа над «Атлетом» позволила команде выйти на первое место группы А Второй лиги.
Вторая лига. 4-й тур, 18 августа
«Атлет» Киев – «Нива-2» Тернополь – 0:1
Гол: Крамарчук, 3
Турнирные таблицы
Видеозапись матча
События матча
