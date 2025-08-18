Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Помог быстрый гол. Нива-2 Тернополь на выезде обыграла киевский Атлет
Вторая лига
Атлет
18.08.2025 14:00 – FT 0 : 1
Нива-2 Тернополь
Украина. Вторая лига
18 августа 2025, 16:42 |
94
0

Помог быстрый гол. Нива-2 Тернополь на выезде обыграла киевский Атлет

Победный мяч гости забили на 3-й минуте

18 августа 2025, 16:42 |
94
0
Помог быстрый гол. Нива-2 Тернополь на выезде обыграла киевский Атлет
ФК Нива Тернополь

В понедельник, 18 августа, во Второй лиге состоялся заключительный матч четвертого тура. Киевский «Атлет» принимал «Ниву-2» Тернополь.

Гости быстро освоились и на 3-й минуте открыли счет. Максим Крамарчук получил передачу с левого фланга и пробил под дальнюю штангу.

Несмотря на все усилия команд, счет в матче не изменился. «Нива-2» осталась единственной командой во Второй лиге, которая не пропускала.

«Нива-2» выиграла все три матча с начала сезона. Победа над «Атлетом» позволила команде выйти на первое место группы А Второй лиги.

Вторая лига. 4-й тур, 18 августа

«Атлет» Киев – «Нива-2» Тернополь – 0:1

Гол: Крамарчук, 3

Турнирные таблицы

Видеозапись матча

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива-2 Тернополь.
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Самбор-Нива-2 Тернополь Атлет Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 0
