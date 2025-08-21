Атлет – Самбор-Нива-2 – 0:1. Забили в начале матча. Видео гола и обзор

В понедельник, 18 августа, во Второй лиге состоялся заключительный матч четвертого тура. Киевский «Атлет» принимал «Самбор-Ниву-2».

Гости быстро освоились и открыли счет уже на 3-й минуте. Крамарчук получил передачу с левого фланга и пробил под дальнюю штангу.

Несмотря на все усилия команд, счет в матче не изменился. «Нива-2» осталась единственной командой во Второй лиге, которая не пропускала.

«Нива-2» выиграла все три матча с начала сезона. Победа над «Атлетом» позволила команде выйти на первое место группы А Второй лиги.

Вторая лига. 4-й тур, 18 августа

«Атлет» Киев – «Самбор-Нива-2» Тернополь – 0:1

Гол: Крамарчук, 3

