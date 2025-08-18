Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо третий раз сыграет с Маккаби Тель-Авив, при этом впервые в плей-офф
Лига Европы
18 августа 2025, 15:35 | Обновлено 18 августа 2025, 15:40
271
0

Динамо третий раз сыграет с Маккаби Тель-Авив, при этом впервые в плей-офф

Украинские клубы проходили команды из Израиля в 2-х случаях из 3-х

18 августа 2025, 15:35 | Обновлено 18 августа 2025, 15:40
271
0
Динамо третий раз сыграет с Маккаби Тель-Авив, при этом впервые в плей-офф
ФК Динамо

В четвертом квалификационном раунде Лиги Европы «Динамо» предстоит сыграть с «Маккаби» из Тель-Авива. С этой командой киевляне ранее уже дважды встречались, правда, в групповых турнирах. В ЛЕ-2011/12 киевляне подписали с израильтянами две мировые – 1:1 в гостях и 3:3 дома. а в Лиге чемпионов-2015/16 в обоих матчах отпраздновали викторию – 2:0 в гостях и 1:0 дома.

Украинские клубы трижды пересекались с коллективами из Израиля в плей-офф и дважды проходили в следующий круг. В 12 проведенных матчах на всех стадиях украинцы одержали 5 побед, 2 встречи завершили вничью, 5 проиграли, 16 мячей забили, 15 пропустили. В свою очередь у «Маккаби» в 8 играх с нашими командами 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения, мячи 10-13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украина – Израиль в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

2004/05

КУ

Р1

Днепр

Маккаби Хф

0:1 (г)

2:0 (д)

2006/07

КУ

Р1

Черноморец

Хапоэль Т-А

0:1 (д)

1:3 (г)

2011/12

ЛЕ

ГТ

Динамо

Маккаби Т-А

1:1 (г)

3:3 (д)

2015/16

ЛЧ

ГТ

Динамо

Маккаби Т-А

2:0 (г)

1:0 (д)

2020/21

ЛЕ

1/16

Шахтер

Маккаби Т-А

2:0 (г)

1:0 (д)

2023/24

ЛК

ГТ

Заря

Маккаби Т-А

1:3 (д)

2:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд.

По теме:
Мидтьюлланд – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сыграет с Серветтом
Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе
цифры и факты Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Футбол | 18 августа 2025, 13:51 9
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне

За «горняков» не отличились забитым мячом только четверо бразильцев

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 12
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко

Инсайдер СКИРА: «Довбика уже предложили другому клубу»
Футбол | 18.08.2025, 15:49
Инсайдер СКИРА: «Довбика уже предложили другому клубу»
Инсайдер СКИРА: «Довбика уже предложили другому клубу»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 37
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
16.08.2025, 16:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем