Динамо третий раз сыграет с Маккаби Тель-Авив, при этом впервые в плей-офф

В четвертом квалификационном раунде Лиги Европы «Динамо» предстоит сыграть с «Маккаби» из Тель-Авива. С этой командой киевляне ранее уже дважды встречались, правда, в групповых турнирах. В ЛЕ-2011/12 киевляне подписали с израильтянами две мировые – 1:1 в гостях и 3:3 дома. а в Лиге чемпионов-2015/16 в обоих матчах отпраздновали викторию – 2:0 в гостях и 1:0 дома.

Украинские клубы трижды пересекались с коллективами из Израиля в плей-офф и дважды проходили в следующий круг. В 12 проведенных матчах на всех стадиях украинцы одержали 5 побед, 2 встречи завершили вничью, 5 проиграли, 16 мячей забили, 15 пропустили. В свою очередь у «Маккаби» в 8 играх с нашими командами 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения, мячи 10-13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украина – Израиль в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 2004/05 КУ Р1 Днепр Маккаби Хф 0:1 (г) 2:0 (д) 2006/07 КУ Р1 Черноморец Хапоэль Т-А 0:1 (д) 1:3 (г) 2011/12 ЛЕ ГТ Динамо Маккаби Т-А 1:1 (г) 3:3 (д) 2015/16 ЛЧ ГТ Динамо Маккаби Т-А 2:0 (г) 1:0 (д) 2020/21 ЛЕ 1/16 Шахтер Маккаби Т-А 2:0 (г) 1:0 (д) 2023/24 ЛК ГТ Заря Маккаби Т-А 1:3 (д) 2:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд.