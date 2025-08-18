Динамо третий раз сыграет с Маккаби Тель-Авив, при этом впервые в плей-офф
Украинские клубы проходили команды из Израиля в 2-х случаях из 3-х
В четвертом квалификационном раунде Лиги Европы «Динамо» предстоит сыграть с «Маккаби» из Тель-Авива. С этой командой киевляне ранее уже дважды встречались, правда, в групповых турнирах. В ЛЕ-2011/12 киевляне подписали с израильтянами две мировые – 1:1 в гостях и 3:3 дома. а в Лиге чемпионов-2015/16 в обоих матчах отпраздновали викторию – 2:0 в гостях и 1:0 дома.
Украинские клубы трижды пересекались с коллективами из Израиля в плей-офф и дважды проходили в следующий круг. В 12 проведенных матчах на всех стадиях украинцы одержали 5 побед, 2 встречи завершили вничью, 5 проиграли, 16 мячей забили, 15 пропустили. В свою очередь у «Маккаби» в 8 играх с нашими командами 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения, мячи 10-13.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украина – Израиль в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
|
2004/05
|
КУ
|
Р1
|
Днепр
|
Маккаби Хф
|
0:1 (г)
|
2:0 (д)
|
2006/07
|
КУ
|
Р1
|
Черноморец
|
Хапоэль Т-А
|
0:1 (д)
|
1:3 (г)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Маккаби Т-А
|
1:1 (г)
|
3:3 (д)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Маккаби Т-А
|
2:0 (г)
|
1:0 (д)
|
2020/21
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Маккаби Т-А
|
2:0 (г)
|
1:0 (д)
|
2023/24
|
ЛК
|
ГТ
|
Заря
|
Маккаби Т-А
|
1:3 (д)
|
2:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За «горняков» не отличились забитым мячом только четверо бразильцев
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко