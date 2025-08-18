Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это был ужас». Рами поделился безумной историей по Евро-2012 в Украине
Чемпионат Европы
18 августа 2025, 14:52 |
Чемпион мира вспомнил, как он с партнером по команде ходил на рыбалку

«Это был ужас». Рами поделился безумной историей по Евро-2012 в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами рассказал интересную историю, как он со своим партнером по национальной команде Филиппом Мексесом во время Евро-2012 в Украине ходил на рыбалку.

«Филипп Мексес – сумасшедший. Во время Евро-2012 мы отправились на рыбалку на озеро недалеко от нашего тренировочного лагеря в Украине. Мы пошли днем, когда команда должна была дремать.

Всю пойманную рыбу мы вылили в питьевой фонтанчик, где спали. Утром все проснулись, потому что воняло рыбой, и вся она была мертвой. Это был настоящий ужас», – сказал бывший футболист в интервью L'Equipe.

Ранее Рами жестко раскритиковал звездного вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

По теме:
Чемпион мира – о Ямале: «Так ведут себя те, кто хотят, чтобы их тра*нули»
БЛОХИН: «Я предложил ему выйти поговорить наедине, но он не решился»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Адиль Рами Евро-2012 Филипп Мексес
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
McLay
Що тут скажеш - довбойоби!
Ответить
+1
didora
Без нецензурщини! Забаганки для гостей перш за все.
Ответить
0
