«Это был ужас». Рами поделился безумной историей по Евро-2012 в Украине

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами рассказал интересную историю, как он со своим партнером по национальной команде Филиппом Мексесом во время Евро-2012 в Украине ходил на рыбалку.

«Филипп Мексес – сумасшедший. Во время Евро-2012 мы отправились на рыбалку на озеро недалеко от нашего тренировочного лагеря в Украине. Мы пошли днем, когда команда должна была дремать.

Всю пойманную рыбу мы вылили в питьевой фонтанчик, где спали. Утром все проснулись, потому что воняло рыбой, и вся она была мертвой. Это был настоящий ужас», – сказал бывший футболист в интервью L'Equipe.

