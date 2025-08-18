Горькое послевкусие серебра. Александрия завалила начало сезона

Минувший сезон принес невероятную радость болельщикам «Александрии». Эта команда впервые в истории розыгрышей отечественных чемпионатов поднялась чрезвычайно высоко – аж на второе место, потеснив на «бронзовую» позицию инертный и аморфный «Шахтер» Марино Пушича. Однако летом в стане «желто-черных» начались кардинальные перемены, дававшие сразу понять – новый сезон не будет для «Александрии» таким же ярким и красочным. Во-первых, эту команду уже воспринимают по-другому как болельщики, так и соперники. Во-вторых, летом пост главного тренера «Александрии» покинул Руслан Ротань – человек, которому большинство экспертов и фанатов приписывают все успехи «желто-черных» в минувшем сезоне.

На место Ротаня боссы «Александрии» рискнули пригласить 33-летнего Кирилла Нестеренко – молодого специалиста без опыта самостоятельной работы. Отзывы об этом наставнике в интернете можно найти диаметрально противоположные по своему смыслу. Кто-то расхваливает Нестеренко, отмечая его современные подходы к делу и глубокий фокус на аналитической составляющей, однако есть и критики, отмечающие, что многолетний экс-ассистент болгарина Николая Костова ничего существенного в тренерском ремесле не показал, чтобы так сразу звать его работать с серебряным призером УПЛ.

Вслед за Ротанем «Александрию» покинул и ряд ключевых в прошлом сезоне для этой команды футболистов: голкипер Ермаков, центрбек Шабанов, фулбеки Мартынюк и Кравченко, опорник Калюжный, вингер Безерра, центрфорвард Филиппов. По сути, эти футболисты составляли костяк прежней «Александрии», которую выстраивал Ротань. Но, давайте будем объективны, Нестеренко не мог не понимать, куда и на какие условия он приходит, а потому делать скидку подобного характера для молодого наставника вряд ли стоит.

«Александрия», очевидно, должна была трансформироваться и меняться. Новый тренер начал с приглашения в клуб шестерых откровенно малоизвестных на отечественных просторах легионеров, к которым совсем недавно на правах аренды присоединились два молодых украинских защитника из «Шахтера» – Николай Огарков и Антон Дрозд.

Строительство де-факто новой команды подразумевает под собой весьма не такой быстрый, как хотелось бы, процесс налаживания взаимодействия и связей между футболистами, поиск оптимальных вариантов на каждую позицию на поле, а также моделирование различных тактических подходов, применение которых будет уместно по ходу всего сезона – в той или иной ситуации.

Тренировочные сборы под руководством Нестеренко «Александрия» начала оптимистично – с разгрома перволигового «Ингульца» (5:1). Что правда, этой победе не стоило придавать чересчур большое значение, так как «казаки» пребывали явно в разобранных кондициях на момент встречи с серебряным призером УПЛ. А дальше… «Александрия» выдала 4-матчевую серию без побед в спаррингах, где в соперниках имела отнюдь не грандов европейского футбола и даже не команды, представляющие топовые лиги Европы.

Хуже всего, что в этих четырех встречах «желто-черные» забили только два мяча, пропустив в свои ворота аж пять. Но на результаты мало кто смотрел, так как на сборах они вовсе не стоят во главе угла. Да и на поле команда Нестеренко фрагментарно демонстрировала очень интересный футбол, давая надежду, что с началом официальных матчей зрители станут свидетелями «целостной картинки» высокого качества.

Увы, этого не произошло. Начало официального сезона ознаменовалось для «Александрии» полным провалом, став своего рода горьким послевкусием серебряного сезона…

Сперва «Александрия» абсолютно безнадежно проиграла сербскому «Партизану» во втором раунде квалификации Лиги конференций (0:2, 0:4). Да, в первом поединке украинская команда в целом выглядела интереснее соперника и имела несколько хороших голевых возможностей, но… Забивали в том матче только номинальные гости. А раз так, то и расхваливать подопечных Нестеренко можно лишь в том случае, если в этом есть прямая заинтересованность. Объективность подхода вынуждает констатировать одно – свои моменты нужно реализовывать, после чего можно претендовать на похвалу, не иначе…

В Сербии «желто-черные» и вовсе провалились, заслужив серьезную критику. Тот матч уже с 10-й минуты «Александрия» проводила в меньшинстве, а заканчивала его и вовсе вдевятером. Кто бы и что не говорил в адрес арбитров и их трактовки эпизодов, однако два удаления за матч – это уже не «звоночек», а истинный «громкий колокол» для тренерского штаба, не обратить внимание на который, как казалось, просто невозможно…

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Как выяснилось, только казалось. Уже в игре первого тура УПЛ с абсолютным дебютантом турнира «Кудровкой» у «Александрии» опять случилось два удаления. На этот раз с поля были изгнаны те, от кого подобного болельщики ожидали в наименьшей степени – хавбек Ковалец и защитник Кампуш. Обоих впоследствии клуб по дисциплинарным мотивам перевел в дубль, чем фактически признал наличие большой проблемы внутри коллектива. Очевидно, что удаления Ковальца и Кампуша, что косвенно подтверждает дальнейшее отстранение обоих от тренировок с первой командой, стали следствием каких-то, если так можно выразиться, внештатных ситуаций в клубе. Иными словами, футболисты проявили свое недовольство, но в такой форме, которая поставила под сомнение их уровень профессионализма.

«Кудровке» команда Нестеренко сенсационно проиграла (1:3), после чего завалила и следующие два матча УПЛ, завершив их поражениями от «Оболони» (0:1) и «Металлиста 1925» (1:4). После фиаско от харьковчан коуч «желто-черных» вышел в СМИ с месседжем о том, что его команда все еще нуждается в усилении: «Мы ждем усиление. Еще есть игроки, которые должны приехать и усилить команду. Их уже немного. Следующий шаг – наиграть этих футболистов, чтобы было взаимопонимание. Его пока у нас нет».

Откровенно говоря, нынешняя заявка «Александрии» не выглядит такой уж безнадежной, какой является текущая позиция «желто-черных» в турнирной таблице – безоговорочное последнее место. Да, ряд сильных исполнителей ушел, однако в коллективе все равно остались опытные и качественные игроки, вокруг можно строить команду – Шевченко, Кампуш, Мишнев, Козак, Булеца, Ковалец, Цара… Другой вопрос: а все ли эти футболисты продолжают видеть себя в «Александрии»? И каждый ли из них нашел взаимопонимание с Нестеренко?

Хуже всего то, что в последних матчах «Александрия», похоже, вместо постепенного прогресса и демонстрация сыгранности, наоборот, выглядит все хуже и хуже. Судите сами: в матчах против «Оболони» и «Металлиста 1925» подопечные Нестеренко нанесли по воротам соперников строго по одному удару в створ за 90 минут в каждом из поединков. В первой встрече против «Партизана» ударов в створ было 7, во втором – уже 6, а против «Кудровки» – только 5… Регресс, как говорится, на лицо, а ведь все это время тренерский штаб Нестеренко продолжал работу и должен был делать все, чтобы его требования становились для футболистов все более и более понятными, а вместе с тем – конвертировались в улучшение результатов на поле…

Сразу вспоминается, что Руслан Ротань также отнюдь не с первых же дней сумел дать результат в «Александрии». Например, первую победу в УПЛ под руководством Ротаня «желто-черные» добыли только в пятом по счету матче, однако до этого, справедливости ради, тоже не проигрывали, отбивая ничейки с «Металлистом 1925» (3:3), «Днепром-1» (2:2), «Минаем» (1:1) и «Металлистом» (0:0).

Тогда Ротаня нещадно критиковали, а некоторые «горячие головы» призывали руководство клуба даже отправить Руслана в отставку. К счастью, боссы «желто-черных» оказались крайне рассудительны, и сумели уберечь команду от поспешных решений.

Сейчас в аспекте Нестеренко пока нет массовых призывов к руководству «Александрии» об увольнении специалиста, старт при котором у команды откровенно выдался провальным, но… Давайте все-таки понимать, что и безграничный кредит доверия этому наставнику вряд ли стоит предоставлять. Дело в том, что на первых порах Ротань не имел то ли возможности, то ли условий, чтобы приглашать легионеров, а при Нестеренко таковых в клуб приехало уже немало и, очевидно, их стоит ждать еще…

ФК Александрия

Да и вообще, после серебра минувшего сезона «Александрия» не имеет права позволять себе откатываться настолько глубоко в турнирной таблице, чтобы вести речь о сохранении прописки или даже середине «пелотона». Иначе весь прежний прогресс просто будет перечеркнут и нивелирован, так и не дав исторической возможности «желто-черным» сделать шаг к числу клубов, с которыми стоит считаться в каждом сезоне УПЛ, а не «от случая к случаю».

Изложенные выше тезисы – это отличный элемент давления и, одновременно, мотивации для тренерского штаба Нестеренко. Молодой специалист должен осознавать, что у него нет времени до конца сезона, чтобы попытаться хоть как-то привести «Александрию» к тому состоянию, в котором эту команду уже привыкли видеть болельщики. По сути, наилучшим дедлайном для Нестеренко будут ближайшие три тура УПЛ, в которых «желто-черным» предстоит сыграть против «Шахтера», ЛНЗ и «Динамо». Если до этого «Александрия» умудрялась проигрывать новичкам и аутсайдерам минувшего сезона, то набранные очки против грандов и амбициозного проекта из Черкасс однозначно помогут Нестеренко поднять свой имидж и хотя бы на время прекратить разговоры в стиле: «А вот при Ротане было лучше».

Что ж, дерзайте, господин Кирилл, помогите наконец-то фанатам вашей команды избавиться от этого горького послевкусия прошлосезонного серебра…