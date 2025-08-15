Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Александрия наказала Ковальца и Кампуша
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Александрия применила дисциплинарные санкции против основного защитника Мигеля Кампуша и ключевого хавбека и капитана Кирилла Ковальца.
Оба игрока, которые получили по красной карточке в матче УПЛ против Кудровки, отстранены от первой команды и переведены в дубль.
Клуб еще не решил, что делать с этими игроками дальше.
Интересно, что Кампуш за удар по лицу соперника ногой получил от УАФ дисквалификацию на пять матчей.
Александрия неудачно начала сезон, вылетев из еврокубков, а также проиграв два матча УПЛ.
