Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Александрия применила дисциплинарные санкции против основного защитника Мигеля Кампуша и ключевого хавбека и капитана Кирилла Ковальца.

Оба игрока, которые получили по красной карточке в матче УПЛ против Кудровки, отстранены от первой команды и переведены в дубль.

Клуб еще не решил, что делать с этими игроками дальше.

Интересно, что Кампуш за удар по лицу соперника ногой получил от УАФ дисквалификацию на пять матчей.

Александрия неудачно начала сезон, вылетев из еврокубков, а также проиграв два матча УПЛ.