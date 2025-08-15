Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 августа 2025, 17:05 | Обновлено 15 августа 2025, 17:33
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника

Александрия наказала Ковальца и Кампуша

ФК Александрия. Кирилл Ковалец

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Александрия применила дисциплинарные санкции против основного защитника Мигеля Кампуша и ключевого хавбека и капитана Кирилла Ковальца.

Оба игрока, которые получили по красной карточке в матче УПЛ против Кудровки, отстранены от первой команды и переведены в дубль.

Клуб еще не решил, что делать с этими игроками дальше.

Интересно, что Кампуш за удар по лицу соперника ногой получил от УАФ дисквалификацию на пять матчей.

Александрия неудачно начала сезон, вылетев из еврокубков, а также проиграв два матча УПЛ.

Александрия Мигел Кампуш Кирилл Ковалец Украинская Премьер-лига
Источник: Игорь Бурбас
