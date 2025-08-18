Дождались. ЛНЗ прервал негативную гостевую серию в УПЛ
Черкасский клуб шесть матчей не мог победить на выезде
17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ.
Футбольные команды встретились на «Центральном стадионе» в Житомире.
Подопечные Виталия Пономарёва, играя в гостях, сохранили свои ворота «на замке» и обыграли соперника со счетом 2:0.
В результате ЛНЗ прервал свою самую длинную серию без побед в гостях на уровне УПЛ, которая длилась шесть поединков к ряду.
Самые длинные безвыигрышные гостевые серии ЛНЗ в УПЛ
|
Игры
|
Баланс
|
Начало
|
Окончание
|
Соперник
|
Счет
|
6
|
=4-2
|
28.02.2025
|
17.08.2025
|
Полесье
|
2:0
|
5
|
=2-3
|
01.09.2024
|
04.11.2024
|
Заря
|
2:1
|
4
|
=2-2
|
13.08.2023
|
12.11.2023
|
Заря
|
2:1
|
3
|
=2-1
|
08.03.2024
|
21.04.2024
|
Александрия
|
2:1
|
3
|
=1-2
|
23.11.2024
|
22.02.2025
|
Рух
|
1:0
