Дождались. ЛНЗ прервал негативную гостевую серию в УПЛ

17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ.

Футбольные команды встретились на «Центральном стадионе» в Житомире.

Подопечные Виталия Пономарёва, играя в гостях, сохранили свои ворота «на замке» и обыграли соперника со счетом 2:0.

В результате ЛНЗ прервал свою самую длинную серию без побед в гостях на уровне УПЛ, которая длилась шесть поединков к ряду.

Самые длинные безвыигрышные гостевые серии ЛНЗ в УПЛ