Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дождались. ЛНЗ прервал негативную гостевую серию в УПЛ
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 11:58 | Обновлено 18 августа 2025, 12:00
115
0

Черкасский клуб шесть матчей не мог победить на выезде

ЛНЗ

17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ.

Футбольные команды встретились на «Центральном стадионе» в Житомире.

Подопечные Виталия Пономарёва, играя в гостях, сохранили свои ворота «на замке» и обыграли соперника со счетом 2:0.

В результате ЛНЗ прервал свою самую длинную серию без побед в гостях на уровне УПЛ, которая длилась шесть поединков к ряду.

Самые длинные безвыигрышные гостевые серии ЛНЗ в УПЛ

Игры

Баланс

Начало

Окончание

Соперник

Счет

6

=4-2

28.02.2025

17.08.2025

Полесье

2:0

5

=2-3

01.09.2024

04.11.2024

Заря

2:1

4

=2-2

13.08.2023

12.11.2023

Заря

2:1

3

=2-1

08.03.2024

21.04.2024

Александрия

2:1

3

=1-2

23.11.2024

22.02.2025

Рух

1:0

Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы выиграли с крупным счетом у очень хорошей команды»
Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор
Горькое послевкусие серебра. Александрия завалила начало сезона
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ статистика
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)





