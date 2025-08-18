Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чайка – Левый Берег-2 – 1:2. Дубль Венделла. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Чайка
17.08.2025 12:30 – FT 1 : 2
Левый Берег-2
Украина. Вторая лига
18 августа 2025, 11:32 | Обновлено 18 августа 2025, 11:36
54
0

«Левый Берег-2» одержал вторую победу подряд

Чайка – Левый Берег-2 – 1:2. Дубль Венделла. Видео голов и обзор матча
ФК Левый Берег

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Чайка» провела поединок с «Левым Берегом-2»

Забитых мячей пришлось ждать долго. Гости открыли счет на 75-й минуте. Бразильский легионер «Левого Берега-2» Венделл ударом в угол замкнул прострел.

Через десять минут Венделл оформил дубль. «Чайка» сразу отыграла один мяч, но спастись от поражения не смогла.

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа

Чайка – Левый Берег-2 – 1:2

Голы: Овчарук, 86 – Венделл, 75, 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Овчарук (Чайка).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Левый Берег-2).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Левый Берег-2).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
