Чайка – Левый Берег-2 – 1:2. Дубль Венделла. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Чайка» провела поединок с «Левым Берегом-2»

Забитых мячей пришлось ждать долго. Гости открыли счет на 75-й минуте. Бразильский легионер «Левого Берега-2» Венделл ударом в угол замкнул прострел.

Через десять минут Венделл оформил дубль. «Чайка» сразу отыграла один мяч, но спастись от поражения не смогла.

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа

Чайка – Левый Берег-2 – 1:2

Голы: Овчарук, 86 – Венделл, 75, 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча