17.08.2025 12:30 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига18 августа 2025, 11:32 | Обновлено 18 августа 2025, 11:36
54
0
Чайка – Левый Берег-2 – 1:2. Дубль Венделла. Видео голов и обзор матча
«Левый Берег-2» одержал вторую победу подряд
18 августа 2025, 11:32 | Обновлено 18 августа 2025, 11:36
54
0
Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Чайка» провела поединок с «Левым Берегом-2»
Забитых мячей пришлось ждать долго. Гости открыли счет на 75-й минуте. Бразильский легионер «Левого Берега-2» Венделл ударом в угол замкнул прострел.
Через десять минут Венделл оформил дубль. «Чайка» сразу отыграла один мяч, но спастись от поражения не смогла.
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа
Чайка – Левый Берег-2 – 1:2
Голы: Овчарук, 86 – Венделл, 75, 85
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Овчарук (Чайка).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Левый Берег-2).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Левый Берег-2).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 01:32 1
Немец – о Нойере
Футбол | 17 августа 2025, 14:26 14
Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне
Футбол | 18.08.2025, 12:29
Футбол | 17.08.2025, 20:31
Футбол | 18.08.2025, 09:05
Комментарии 0
Популярные новости
16.08.2025, 21:31 10
17.08.2025, 09:20 2
18.08.2025, 07:19 5
16.08.2025, 19:38 12
17.08.2025, 00:45 24
18.08.2025, 06:23 20
18.08.2025, 07:53
16.08.2025, 22:05 1