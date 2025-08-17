Вторая лига. Победы Ужгорода и Александрии-2. Результаты 4-го тура
Команды Второй лиги провели матчи 4-го тура
В воскресенье, 17 августа, во Второй лиге прошли матчи 4-го тура. В игровую программу дня вошли три матча.
Победы одержали «Ужгород» и «Александрия-2» одержали победы. Поединок «Чайки» и «Левого Берега-2» завершился вничью.
«Александрия-2» набрала 10 очков и возглавила группу Б. Лидером группы А остается ФК «Лесное».
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа
Чайка – Левый Берег-2 – 0:0
ФК Ужгород – Вильхивцы – 2:0
Голы: Эмере, 58, Сираш, 62
Ребел – Александрия-2 – 0:1
Гол: Шаповалов, 21
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Чайка – Левый Берег-2
ФК Ужгород – Вильхивцы
Ребел – Александрия-2
