Вторая лига. Победы Ужгорода и Александрии-2. Результаты 4-го тура

В воскресенье, 17 августа, во Второй лиге прошли матчи 4-го тура. В игровую программу дня вошли три матча.

Победы одержали «Ужгород» и «Александрия-2» одержали победы. Поединок «Чайки» и «Левого Берега-2» завершился вничью.

«Александрия-2» набрала 10 очков и возглавила группу Б. Лидером группы А остается ФК «Лесное».

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа

Чайка – Левый Берег-2 – 0:0

ФК Ужгород – Вильхивцы – 2:0

Голы: Эмере, 58, Сираш, 62

Ребел – Александрия-2 – 0:1

Гол: Шаповалов, 21

