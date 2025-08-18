Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Ребел» на своем поле принимал «Александрию-2».

«Ребел» на старте сезона выиграл три матча подряд. Но победная серия прервалась поражением от «Александрии-2».

Единственный мяч «Александрия-2» забила на 21-й минуте. Автором победного гола стал Владислав Шаповалов. «Александрия-2» набрала 10 очков и возглавила группу Б.

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа

Ребел – Александрия-2 – 0:1

Гол: Шаповалов, 21

