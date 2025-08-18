17.08.2025 16:30 – FT 0 : 1
Украина. Вторая лига18 августа 2025, 12:32 |
37
0
Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор
«Александрия-2» стала лидером группы Б Второй лиги
18 августа 2025, 12:32 |
37
0
Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Ребел» на своем поле принимал «Александрию-2».
«Ребел» на старте сезона выиграл три матча подряд. Но победная серия прервалась поражением от «Александрии-2».
Единственный мяч «Александрия-2» забила на 21-й минуте. Автором победного гола стал Владислав Шаповалов. «Александрия-2» набрала 10 очков и возглавила группу Б.
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа
Ребел – Александрия-2 – 0:1
Гол: Шаповалов, 21
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шаповалов (Александрия-2).
