  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор
Вторая лига
Ребел Киев
17.08.2025 16:30 – FT 0 : 1
Александрия-2
Украина. Вторая лига
18 августа 2025, 12:32 |
37
0

Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор

«Александрия-2» стала лидером группы Б Второй лиги

18 августа 2025, 12:32
37
0
Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор
ФК Ребел

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Ребел» на своем поле принимал «Александрию-2».

«Ребел» на старте сезона выиграл три матча подряд. Но победная серия прервалась поражением от «Александрии-2».

Единственный мяч «Александрия-2» забила на 21-й минуте. Автором победного гола стал Владислав Шаповалов. «Александрия-2» набрала 10 очков и возглавила группу Б.

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа

Ребел – Александрия-2 – 0:1

Гол: Шаповалов, 21

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шаповалов (Александрия-2).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Ребел Киев Александрия-2
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
