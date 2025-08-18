Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Ужгород
17.08.2025 15:30 – FT 2 : 0
Вильхивцы
Украина. Вторая лига
18 августа 2025, 12:04 |
58
0

Ужгород – Вильхивцы – 2:0. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор

ФК «Ужгород» прервал безвыигрышную серию

ФК Ужгород

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. ФК «Ужгород» на своем поле принимал ФК «Вильхивцы»

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хозяева открыли счет на 58-й минуте. Гол в свой актив записал Антоний Эмере.

А спустя всего четыре минуты «Ужгород» забил второй гола. На этот раз отличился Шилельйо.

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа

ФК Ужгород – Вильхивцы – 2:0

Голы: Эмере, 58, Шилельйо, 62

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шелельо (Ужгород).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эмере (Ужгород).
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы выиграли с крупным счетом у очень хорошей команды»
Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор
Ефим Конопля – лучший игрок Шахтера в матче с Вересом
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
