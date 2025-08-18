Украина. Вторая лига18 августа 2025, 12:04 |
58
0
Ужгород – Вильхивцы – 2:0. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор
ФК «Ужгород» прервал безвыигрышную серию
18 августа 2025, 12:04 |
58
0
Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. ФК «Ужгород» на своем поле принимал ФК «Вильхивцы»
Первый тайм прошел без забитых мячей. Хозяева открыли счет на 58-й минуте. Гол в свой актив записал Антоний Эмере.
А спустя всего четыре минуты «Ужгород» забил второй гола. На этот раз отличился Шилельйо.
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа
ФК Ужгород – Вильхивцы – 2:0
Голы: Эмере, 58, Шилельйо, 62
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шелельо (Ужгород).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эмере (Ужгород).
