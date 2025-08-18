Ужгород – Вильхивцы – 2:0. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. ФК «Ужгород» на своем поле принимал ФК «Вильхивцы»

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хозяева открыли счет на 58-й минуте. Гол в свой актив записал Антоний Эмере.

А спустя всего четыре минуты «Ужгород» забил второй гола. На этот раз отличился Шилельйо.

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа

ФК Ужгород – Вильхивцы – 2:0

Голы: Эмере, 58, Шилельйо, 62

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча