Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги

17 августа 2025, 15:30 |
185
0
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ужгород

17 августа пройдут матчи 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 4-й тур, 17 августа 2025

  • 12:30. «Чайка» – «Левый Берег-2»
  • 15:30. «Ужгород» – «Вильхивцы»
  • 16:30. «Ребел» – «Александрія-2»

12:30. «Чайка» – «Левый Берег-2»

15:30. «Ужгород» – «Вильхивцы»

16:30. «Ребел» – «Александрія-2»

