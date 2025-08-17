17.08.2025 16:30 - : -
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги
17 августа 2025, 15:30 |
17 августа пройдут матчи 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа 2025
- 12:30. «Чайка» – «Левый Берег-2»
- 15:30. «Ужгород» – «Вильхивцы»
- 16:30. «Ребел» – «Александрія-2»
12:30. «Чайка» – «Левый Берег-2»
15:30. «Ужгород» – «Вильхивцы»
16:30. «Ребел» – «Александрія-2»
