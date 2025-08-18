Украина. Вторая лига18 августа 2025, 09:21 |
52
0
Полесье-2 – Нива Винница – 2:1. Погорелый забил за новый клуб. Видео голов
Форвард забил первый мяч за винницкую «Ниву»
18 августа 2025, 09:21 |
52
0
Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Полесье-2» сыграло с винницкой «Нивой».
«Полесье-2» открыло счет на 37-й минуте. Автором гола стал Павел Грищенко.
На 63-й минуте свой очередной гол за «Полесье-2» забил Джерри Йока. «Нива» ответила в конце матча. Свой первый гол в составе клуба забил Владислав Погорелый.
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа
Полесье-2 – Нива Винница – 2:1
Голы: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорелый, 89
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 04:55 1
Мадридцы готовы приобрести Доннарумму
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 26
Единственный в матче гол для гостей забил Витинья
Футбол | 18.08.2025, 08:53
Футбол | 18.08.2025, 09:34
Бокс | 17.08.2025, 10:36
Комментарии 0
Популярные новости
16.08.2025, 09:16 2
16.08.2025, 18:51 17
16.08.2025, 18:59 3
17.08.2025, 07:20 28
16.08.2025, 16:16 1
16.08.2025, 09:31 47
17.08.2025, 00:45 24
16.08.2025, 16:51 4