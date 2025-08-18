Полесье-2 – Нива Винница – 2:1. Погорелый забил за новый клуб. Видео голов

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Полесье-2» сыграло с винницкой «Нивой».

«Полесье-2» открыло счет на 37-й минуте. Автором гола стал Павел Грищенко.

На 63-й минуте свой очередной гол за «Полесье-2» забил Джерри Йока. «Нива» ответила в конце матча. Свой первый гол в составе клуба забил Владислав Погорелый.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Полесье-2 – Нива Винница – 2:1

Голы: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорелый, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча