Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье-2 – Нива Винница – 2:1. Погорелый забил за новый клуб. Видео голов
Украина. Вторая лига
18 августа 2025, 09:21 |
52
0

Полесье-2 – Нива Винница – 2:1. Погорелый забил за новый клуб. Видео голов

Форвард забил первый мяч за винницкую «Ниву»

18 августа 2025, 09:21 |
52
0
Полесье-2 – Нива Винница – 2:1. Погорелый забил за новый клуб. Видео голов
ФК Нива Винница

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Полесье-2» сыграло с винницкой «Нивой».

«Полесье-2» открыло счет на 37-й минуте. Автором гола стал Павел Грищенко.

На 63-й минуте свой очередной гол за «Полесье-2» забил Джерри Йока. «Нива» ответила в конце матча. Свой первый гол в составе клуба забил Владислав Погорелый.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Полесье-2 – Нива Винница – 2:1

Голы: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорелый, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Реал Фарма – Скала 1911 – 0:6. Разгром в Одессе. Видео голов и обзор матча
Клуб УПЛ обратится к ФИФА, чтобы разорвать контракт с украинским форвардом
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Нива Винница Полесье-2 Житомир Владислав Погорелый Джери Йока
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол
Футбол | 18 августа 2025, 04:55 1
Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол
Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол

Мадридцы готовы приобрести Доннарумму

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 26
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18.08.2025, 08:53
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Футбол | 18.08.2025, 09:34
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
Бокс | 17.08.2025, 10:36
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 28
Футбол
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
16.08.2025, 16:16 1
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 47
MMA
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем