Вторая лига. Лесное и Тростянец вышли в лидеры. Результаты 4-го тура
Команды Второй лиги провели матчи 4-го тура
В субботу, 16 августа, во Второй лиге прошли матчи 4-го тура. В игровую программу дня вошли шесть матчей. Ни один из поединков не завершился вничью.
Победы одержали «Тростянец», «Лесное», «Полесье-2», «Горняк-Спорт», «Колос-2», а «Скала 1911» разгромила клуб «Реал Фарма» со счетом 6:0. ФК «Лесное» возглавил турнирную таблицу группы А. Лидером группы Б стал «Тростянец».
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа
Реал Фарма – Скала 1911 – 0:6
Голы: Ралюченко, 20, Гудзинский, 38, Кравченко, 39, 46, Лисовик, 42, Жумига, 80
Тростянец – Локомотив Киев – 3:0
Голы: Замуренко, 12, Хуссин, 52, Деревинский, 62
Буковина-2 – Лесное – 0:2
Голы: Волошин, 12 (пенальти), Доброхотов, 89
Полесье-2 – Нива Винница – 2:1
Голы: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорилый, 89
Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2
Голы: Андрийович, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2
Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3
Голы: Бобита, 54 (пенальти) – Любко, 17, 20, Харжевский, 39
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Реал Фарма – Скала 1911
Тростянец – Локомотив Киев
Буковина-2 – Лесное
Полесье-2 – Нива Винница
Горняк-Спорт – Пенуэл
Диназ – Колос-2 Ковалевка
