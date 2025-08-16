Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. Лесное и Тростянец вышли в лидеры. Результаты 4-го тура
Украина. Вторая лига
Вторая лига. Лесное и Тростянец вышли в лидеры. Результаты 4-го тура

Команды Второй лиги провели матчи 4-го тура

Вторая лига. Лесное и Тростянец вышли в лидеры. Результаты 4-го тура
ФК Буковина

В субботу, 16 августа, во Второй лиге прошли матчи 4-го тура. В игровую программу дня вошли шесть матчей. Ни один из поединков не завершился вничью.

Победы одержали «Тростянец», «Лесное», «Полесье-2», «Горняк-Спорт», «Колос-2», а «Скала 1911» разгромила клуб «Реал Фарма» со счетом 6:0. ФК «Лесное» возглавил турнирную таблицу группы А. Лидером группы Б стал «Тростянец».

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Реал Фарма – Скала 1911 – 0:6

Голы: Ралюченко, 20, Гудзинский, 38, Кравченко, 39, 46, Лисовик, 42, Жумига, 80

Тростянец – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Замуренко, 12, Хуссин, 52, Деревинский, 62

Буковина-2 – Лесное – 0:2

Голы: Волошин, 12 (пенальти), Доброхотов, 89

Полесье-2 – Нива Винница – 2:1

Голы: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорилый, 89

Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2

Голы: Андрийович, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2

Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3

Голы: Бобита, 54 (пенальти) – Любко, 17, 20, Харжевский, 39

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Реал Фарма – Скала 1911

Тростянец – Локомотив Киев

Буковина-2 – Лесное

Полесье-2 – Нива Винница

Горняк-Спорт – Пенуэл

Диназ – Колос-2 Ковалевка

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Доброхотов (Лесное).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Назар Волошин (Лесное).
Вторая лига Украины
