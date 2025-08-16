Буковина-2 – Лесное – 0:2. Волошин забил с пенальти. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Буковина-2» провела поединок с СК «Лесное».

Гости открыли счет на 12-й минуте матча. Гол ударом с пенальти забил Назар Волошин.

Во втором тайме на поле было много силовой борьбы и мало голевых моментов. На 82-й минуте защитник Дмитрий Скочеляс получил вторую желтую карточку и оставил «Буковину-2» в меньшинстве. После этого Ярослав Доброхотов забил в ворота «Буковины-2» второй мяч.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Буковина-2 – Лесное – 0:2

Голы: Волошин, 12 (пенальти), Доброхотов, 89

Удаление: Скочеляс («Буковина»), 82

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча