16.08.2025 12:30 - : -
Украина. Вторая лига16 августа 2025, 11:30 | Обновлено 16 августа 2025, 11:31
109
1
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги
16 августа 2025, 11:30 | Обновлено 16 августа 2025, 11:31
109
1
16 августа проходят матчи 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа 2025
- 11:30. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый
- 12:00. Тростянец – Локомотив Киев
- 12:30. Буковина-2 Черновцы – Лесное
- 13:15. Полесье-2 Житомир – Нива Винница
- 14:00. Горняк-Спорт – Пенуэл Кривой Рог
- 15:30. Диназ Вышгород – Колос-2 Ковалевка
Турнирная таблица
11:30. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый
12:00. Тростянец – Локомотив Киев
12:30. Буковина-2 Черновцы – Лесное
13:15. Полесье-2 Житомир – Нива Винница
14:00. Горняк-Спорт – Пенуэл Кривой Рог
15:30. Диназ Вышгород – Колос-2 Ковалевка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 15 августа 2025, 18:05 13
Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии
Футбол | 16 августа 2025, 09:23 6
Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче
Футбол | 16.08.2025, 07:20
Футбол | 16.08.2025, 11:00
Футбол | 15.08.2025, 14:12
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Буковина-2 поки виступає краще ніж перша команда)
Популярные новости
14.08.2025, 18:45 6
14.08.2025, 23:55 361
15.08.2025, 03:05 1
15.08.2025, 06:21
14.08.2025, 22:59 29
14.08.2025, 09:14 4
15.08.2025, 02:46
14.08.2025, 15:46 11