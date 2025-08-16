Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 4-й тур, 16 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Буковина-2
16.08.2025 12:30 - : -
Лесное
Украина. Вторая лига
16 августа 2025, 11:30 | Обновлено 16 августа 2025, 11:31
109
1

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги

ФК Скала 1911 Стрый

16 августа проходят матчи 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа 2025

  • 11:30. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый
  • 12:00. Тростянец – Локомотив Киев
  • 12:30. Буковина-2 Черновцы – Лесное
  • 13:15. Полесье-2 Житомир – Нива Винница
  • 14:00. Горняк-Спорт – Пенуэл Кривой Рог
  • 15:30. Диназ Вышгород – Колос-2 Ковалевка

Турнирная таблица

11:30. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый

12:00. Тростянец – Локомотив Киев

12:30. Буковина-2 Черновцы – Лесное

13:15. Полесье-2 Житомир – Нива Винница

14:00. Горняк-Спорт – Пенуэл Кривой Рог

15:30. Диназ Вышгород – Колос-2 Ковалевка

Виктория – Левый Берег – 1:2. Сидней принес победу. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ отдал голкипера клубу Второй лиги Украины
Александрия – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
