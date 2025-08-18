Дебют Мюллер. Легенда Баварии сыграл первый матч за Ванкувер Уайткапс

В ночь с 17 на 18 августа состоялись три матча очередного тура MLS.

«Нэшвилл» на выезде минимально уступил клубу «Нью-Йорк Сити», потеряв преимущество в ходе встречи.

Клуб «Сан-Диего» оформил камбэк в последние минуты, забив два мяча в ворота «Сан-Хосе Эртквейкс» и вырвав победу со счётом 2:1.

В матче между «Ванкувер Уайткапс» и «Хьюстон Динамо» главный судья зафиксировал ничью 1:1. Дебютный матч за «Ванкувер Уайткапс» провёл немецкий игрок Томас Мюллер, который вышел на замену на 61-й минуте.

MLS. 18 августа

«Нью-Йорк Сити» – «Нэшвилл» – 2:1

Голы: Андреас, 40, Мартинес, 77 – Шаффельберг, 10

«Сан-Хосе Эртквейкс» – «Сан-Диего» – 1:2

Голы: Мартинес, 72 – Ингвартсен, 81, Дреер, 84

«Ванкувер Уайткапс» – «Хьюстон Динамо» – 1:1

Голы: Вайт, 6 (пен.) – Артур, 90+1

Удаление: Рейнс, 90+7