  4. Дебют Мюллера. Легенда Баварии сыграл первый матч за Ванкувер Уайткапс
МЛС США
Сан-Хосе Эртквейкс
18.08.2025 02:00 – FT 1 : 2
Сан-Диего
Major League Soccer
18 августа 2025, 10:56 | Обновлено 18 августа 2025, 11:45
Дебют Мюллера. Легенда Баварии сыграл первый матч за Ванкувер Уайткапс

18 августа состоялись три матча очередного тура MLS

Дебют Мюллера. Легенда Баварии сыграл первый матч за Ванкувер Уайткапс
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

В ночь с 17 на 18 августа состоялись три матча очередного тура MLS.

«Нэшвилл» на выезде минимально уступил клубу «Нью-Йорк Сити», потеряв преимущество в ходе встречи.

Клуб «Сан-Диего» оформил камбэк в последние минуты, забив два мяча в ворота «Сан-Хосе Эртквейкс» и вырвав победу со счётом 2:1.

В матче между «Ванкувер Уайткапс» и «Хьюстон Динамо» главный судья зафиксировал ничью 1:1. Дебютный матч за «Ванкувер Уайткапс» провёл немецкий игрок Томас Мюллер, который вышел на замену на 61-й минуте.

MLS. 18 августа

«Нью-Йорк Сити» – «Нэшвилл» – 2:1

Голы: Андреас, 40, Мартинес, 77 – Шаффельберг, 10

«Сан-Хосе Эртквейкс» – «Сан-Диего» – 1:2

Голы: Мартинес, 72 – Ингвартсен, 81, Дреер, 84

«Ванкувер Уайткапс» – «Хьюстон Динамо» – 1:1

Голы: Вайт, 6 (пен.) – Артур, 90+1

Удаление: Рейнс, 90+7

Major League Soccer (MLS) Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Диего (MLS) Нью-Йорк Сити Нэшвилл (MLS) Томас Мюллер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
