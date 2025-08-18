Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, кто будет судить первый матч между Шахтером и Серветтом
Лига конференций
18 августа 2025, 12:36 | Обновлено 18 августа 2025, 12:37
216
1

Стало известно, кто будет судить первый матч между Шахтером и Серветтом

Шотландская бригада арбитров назначена на поединок отбора ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Уолш

Донецкий «Шахтер» узнал имена арбитров, которые будут судить первый матч «горняков» с «Серветтом» в четвёртом раунде квалификации Лиги конференций.

На поединке будет работать шотландская судейская бригада во главе с 34-летним Николасом Волшем. В новом сезоне Николас выступал главным арбитром в двух матчах чемпионата Шотландии, одном поединке Кубка Шотландии и в матче квалификации Лиги Европы.

Ассистентами Волша станут Фрэнсис Коннор и Дэниель Макфарлейн, четвёртый арбитр – Крис Грэм.

На роль главного арбитра VAR назначен Эндрю Даллас, которому будет помогать Дональд Робертсон.

Первый матч между «Шахтером» и «Серветтом» состоится 21 августа в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Шахтер Донецк Лига конференций судейские назначения Серветт
Андрей Витренко Источник: УЕФА
