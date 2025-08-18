Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины

Комитет арбитров УЕФА назначил азербайджанскую бригаду судей на первый матч «Полесья» против «Фиорентины» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Главным арбитром встречи станет 37-летний Алияр Агаев, который в новом сезоне уже успел обслужить матч чемпионата Азербайджана и поединок квалификации Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 Алияр сделал позорный шаг, отправившись в москву, чтобы отработать товарищеский матч между россией и Нигерией.

Помогать Агаеву в игре «Полесье» – «Фиорентина» будут Зейнал Зейналов и Акиф Амиралы. Четвертым судьей назначен Кямал Умудлу.

Немецкий специалист Роберт Шрёдер будет выполнять роль арбитра системы VAR, вместе с ним работать Ингилаб Мамедов.

Напомним, что первый матч «Полесье» проведет номинально дома, в словацком Прешове на арене «Татран». Встреча состоится 21 августа, начало в 21:00.