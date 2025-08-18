Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины
Лига конференций
18 августа 2025, 09:36 | Обновлено 18 августа 2025, 09:38
142
1

Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины

УЕФА определился с судейской бригадой на первый матч клубов в отборе ЛК

18 августа 2025, 09:36 | Обновлено 18 августа 2025, 09:38
142
1
Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Алияр Агаев

Комитет арбитров УЕФА назначил азербайджанскую бригаду судей на первый матч «Полесья» против «Фиорентины» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Главным арбитром встречи станет 37-летний Алияр Агаев, который в новом сезоне уже успел обслужить матч чемпионата Азербайджана и поединок квалификации Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 Алияр сделал позорный шаг, отправившись в москву, чтобы отработать товарищеский матч между россией и Нигерией.

Помогать Агаеву в игре «Полесье» – «Фиорентина» будут Зейнал Зейналов и Акиф Амиралы. Четвертым судьей назначен Кямал Умудлу.

Немецкий специалист Роберт Шрёдер будет выполнять роль арбитра системы VAR, вместе с ним работать Ингилаб Мамедов.

Напомним, что первый матч «Полесье» проведет номинально дома, в словацком Прешове на арене «Татран». Встреча состоится 21 августа, начало в 21:00.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
РОТАНЬ: «Такой уровень судейства. Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR»
Полесье Житомир Фиорентина Лига конференций судейские назначения
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Футбол | 17 августа 2025, 10:04 7
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей

Мирослав Ступар проанализировал действия судьи в матчах «Динамо» и «Колоса».

Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17 августа 2025, 14:26 13
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»

Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне

Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол
Футбол | 18.08.2025, 04:55
Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол
Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17.08.2025, 21:50
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Футбол | 18.08.2025, 09:34
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Istm
І де ФФУ? Чому не подають протест? Замовчувати такі речі не можна.
Ответить
0
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 26
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 3
Бокс
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 10
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем