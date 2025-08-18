Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины
УЕФА определился с судейской бригадой на первый матч клубов в отборе ЛК
Комитет арбитров УЕФА назначил азербайджанскую бригаду судей на первый матч «Полесья» против «Фиорентины» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.
Главным арбитром встречи станет 37-летний Алияр Агаев, который в новом сезоне уже успел обслужить матч чемпионата Азербайджана и поединок квалификации Лиги Европы.
В сезоне 2024/25 Алияр сделал позорный шаг, отправившись в москву, чтобы отработать товарищеский матч между россией и Нигерией.
Помогать Агаеву в игре «Полесье» – «Фиорентина» будут Зейнал Зейналов и Акиф Амиралы. Четвертым судьей назначен Кямал Умудлу.
Немецкий специалист Роберт Шрёдер будет выполнять роль арбитра системы VAR, вместе с ним работать Ингилаб Мамедов.
Напомним, что первый матч «Полесье» проведет номинально дома, в словацком Прешове на арене «Татран». Встреча состоится 21 августа, начало в 21:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирослав Ступар проанализировал действия судьи в матчах «Динамо» и «Колоса».
Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне