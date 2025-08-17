Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  350 голов в карьере. Впереди Жиру только шесть французов
Франция
17 августа 2025, 22:18
Как выглядит список топ-7 лучших французских бомбардиров?

350 голов в карьере. Впереди Жиру только шесть французов
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграл в результативную ничью с «Брестом» (3:3).

Один из голов за «Лилль» забил новичок Оливье Жиру. О некоторых рекордах, которые покорил нападающий, мы писали ранее.

Для 38-летнего французского форварда этот забитый мяч стал 350-м в карьере (7-е место среди всех игроков из Франции).

Лучшие французские бомбардиры в истории

  1. 498 – Карим Бензема
  2. 411 – Тьерри Анри
  3. 377 – Килиан Мбаппе
  4. 365 – Андре-Пьер Жиньяк
  5. 364 – Жан-Пьер Папен
  6. 364 – Роже Куртуа
  7. 350 – Оливье Жиру
Лилль Лига 1 (Франция) Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу статистика Оливье Жиру Карим Бензема Тьерри Анри Килиан Мбаппе Андре-Пьер Жиньяк Жан-Пьер Папен
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
ivankondrat96
На четверте місце може вийти. І стати першим серед французів)
