350 голов в карьере. Впереди Жиру только шесть французов

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграл в результативную ничью с «Брестом» (3:3).

Один из голов за «Лилль» забил новичок Оливье Жиру. О некоторых рекордах, которые покорил нападающий, мы писали ранее.

Для 38-летнего французского форварда этот забитый мяч стал 350-м в карьере (7-е место среди всех игроков из Франции).

Лучшие французские бомбардиры в истории

498 – Карим Бензема 411 – Тьерри Анри 377 – Килиан Мбаппе 365 – Андре-Пьер Жиньяк 364 – Жан-Пьер Папен 364 – Роже Куртуа 350 – Оливье Жиру