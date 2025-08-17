350 голов в карьере. Впереди Жиру только шесть французов
Как выглядит список топ-7 лучших французских бомбардиров?
В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграл в результативную ничью с «Брестом» (3:3).
Один из голов за «Лилль» забил новичок Оливье Жиру. О некоторых рекордах, которые покорил нападающий, мы писали ранее.
Для 38-летнего французского форварда этот забитый мяч стал 350-м в карьере (7-е место среди всех игроков из Франции).
Лучшие французские бомбардиры в истории
- 498 – Карим Бензема
- 411 – Тьерри Анри
- 377 – Килиан Мбаппе
- 365 – Андре-Пьер Жиньяк
- 364 – Жан-Пьер Папен
- 364 – Роже Куртуа
- 350 – Оливье Жиру
