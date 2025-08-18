ШОВКОВСКИЙ: «Футболист Динамо обижался на меня, понимаю, он не готов»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».

«У Торреса была сложная травма. Как бы мы ни хотели, но мы должны были выдержать определенное время. И он обижался на меня, что я его не привлекал, но я прекрасно понимаю, что он еще не набрал тех оптимальных кондиций, которые позволят ему играть и выходить в стартовом составе», — отметил Шовковский.

Ранее вингер «Динамо» Анхель Торрес поделился эмоциями после матча третьего тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра (4:1), в котором он дебютировал за киевскую команду.