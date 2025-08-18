Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Футболист Динамо обижался на меня, понимаю, он не готов»
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 23:06 |
ШОВКОВСКИЙ: «Футболист Динамо обижался на меня, понимаю, он не готов»

Тренер объяснил, почему не играл Анхель Торрес

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».

«У Торреса была сложная травма. Как бы мы ни хотели, но мы должны были выдержать определенное время. И он обижался на меня, что я его не привлекал, но я прекрасно понимаю, что он еще не набрал тех оптимальных кондиций, которые позволят ему играть и выходить в стартовом составе», — отметил Шовковский.

Ранее вингер «Динамо» Анхель Торрес поделился эмоциями после матча третьего тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра (4:1), в котором он дебютировал за киевскую команду.

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Пропустили 2 очень легких гола»
Экс-президент УПЛ может получить должность в клубе Второй лиги
Перед матчами с Динамо Маккаби Тель-Авив выиграл поединок Кубка Тото
Анхель Торрес Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Spaceman
Блін, давай вже чемодан збирай..
