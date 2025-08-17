Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анхель ТОРРЕС: «Что я должен делать, Шовковский говорил мне еще раньше»
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 01:05 |
176
0

Анхель ТОРРЕС: «Что я должен делать, Шовковский говорил мне еще раньше»

Колумбийский вингер Динамо высказался после матча третьего тура с Эпицентром (4:1)

17 августа 2025, 01:05 |
176
0
Анхель ТОРРЕС: «Что я должен делать, Шовковский говорил мне еще раньше»
ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Анхель Торрес поделился эмоциями после матча третьего тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра (4:1), в котором он дебютировал за киевскую команду:

– Прежде всего, я очень счастлив, что команда победила, рад за всех ребят. Также доволен, что дебютировал за «Динамо» в этом матче. Это особый день для меня.

– Знали ли вы, что выйдете на замену в начале второго тайма, и какие указания вам давал тренер?

– Что я должен делать, тренер [Александр Шовковский] говорил мне еще раньше, он разговаривал со мной на тренировке. А когда выходил на замену, наставник сказал о стратегии на второй тайм и деталях того, как именно я должен действовать.

– Вы провели на поле весь второй тайм, это придаст вам уверенности перед будущими поединками?

– Думаю, я хорошо провел эти 45 минут, и это, действительно, повысит мою уверенность и улучшит качества, чтобы в дальнейшем еще больше помогать команде – это то, чего бы мне хотелось.

– «Эпицентр» – дебютант Премьер-лиги нынешнего сезона. Создала ли эта команда какие-то сюрпризы для вас? Было ли что-то неожиданное в их действиях?

– Я знаю, что они впервые вышли в высший дивизион, думаю, это хорошая команда с сильными игроками. Но, когда впервые попадаешь в Премьер-лигу, нужно набираться опыта.

– Насколько вам было трудно морально готовиться к этой игре, учитывая неудачу в матче с «Пафосом» в квалификации Лиги чемпионов?

– Даже после таких поражений мы должны оставаться сильными. Да, мы не достигли результата на Кипре, но там трудно многим командам – из-за погодных условий и других обстоятельств. Но, по моему мнению, морально и физически мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу. Идем постепенно от игры к игре.

Видеообзор матча Эпицентр – Динамо (1:4)

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень тщательно будем готовиться к Маккаби»
Владислав ЛУПАШКО: «Очень не понравилось судейство»
МИХАЙЛЕНКО: Гол? Просто был момент, что где-то немного неосторожно сыграли
Анхель Торрес Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
Футбол | 16 августа 2025, 20:01 143
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе

Команда Шовковского на внутренней арене идет без потерь очков

КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16 августа 2025, 07:42 1
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»

Максим – об украинском боксере

Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
«Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?
Футбол | 16.08.2025, 23:58
«Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?
«Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16.08.2025, 04:40
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 3
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 19
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем