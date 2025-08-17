Анхель ТОРРЕС: «Что я должен делать, Шовковский говорил мне еще раньше»

Вингер Динамо Анхель Торрес поделился эмоциями после матча третьего тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра (4:1), в котором он дебютировал за киевскую команду:

– Прежде всего, я очень счастлив, что команда победила, рад за всех ребят. Также доволен, что дебютировал за «Динамо» в этом матче. Это особый день для меня.

– Знали ли вы, что выйдете на замену в начале второго тайма, и какие указания вам давал тренер?

– Что я должен делать, тренер [Александр Шовковский] говорил мне еще раньше, он разговаривал со мной на тренировке. А когда выходил на замену, наставник сказал о стратегии на второй тайм и деталях того, как именно я должен действовать.

– Вы провели на поле весь второй тайм, это придаст вам уверенности перед будущими поединками?

– Думаю, я хорошо провел эти 45 минут, и это, действительно, повысит мою уверенность и улучшит качества, чтобы в дальнейшем еще больше помогать команде – это то, чего бы мне хотелось.

– «Эпицентр» – дебютант Премьер-лиги нынешнего сезона. Создала ли эта команда какие-то сюрпризы для вас? Было ли что-то неожиданное в их действиях?

– Я знаю, что они впервые вышли в высший дивизион, думаю, это хорошая команда с сильными игроками. Но, когда впервые попадаешь в Премьер-лигу, нужно набираться опыта.

– Насколько вам было трудно морально готовиться к этой игре, учитывая неудачу в матче с «Пафосом» в квалификации Лиги чемпионов?

– Даже после таких поражений мы должны оставаться сильными. Да, мы не достигли результата на Кипре, но там трудно многим командам – из-за погодных условий и других обстоятельств. Но, по моему мнению, морально и физически мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу. Идем постепенно от игры к игре.

