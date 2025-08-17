Анхель ТОРРЕС: «Что я должен делать, Шовковский говорил мне еще раньше»
Колумбийский вингер Динамо высказался после матча третьего тура с Эпицентром (4:1)
Вингер Динамо Анхель Торрес поделился эмоциями после матча третьего тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра (4:1), в котором он дебютировал за киевскую команду:
– Прежде всего, я очень счастлив, что команда победила, рад за всех ребят. Также доволен, что дебютировал за «Динамо» в этом матче. Это особый день для меня.
– Знали ли вы, что выйдете на замену в начале второго тайма, и какие указания вам давал тренер?
– Что я должен делать, тренер [Александр Шовковский] говорил мне еще раньше, он разговаривал со мной на тренировке. А когда выходил на замену, наставник сказал о стратегии на второй тайм и деталях того, как именно я должен действовать.
– Вы провели на поле весь второй тайм, это придаст вам уверенности перед будущими поединками?
– Думаю, я хорошо провел эти 45 минут, и это, действительно, повысит мою уверенность и улучшит качества, чтобы в дальнейшем еще больше помогать команде – это то, чего бы мне хотелось.
– «Эпицентр» – дебютант Премьер-лиги нынешнего сезона. Создала ли эта команда какие-то сюрпризы для вас? Было ли что-то неожиданное в их действиях?
– Я знаю, что они впервые вышли в высший дивизион, думаю, это хорошая команда с сильными игроками. Но, когда впервые попадаешь в Премьер-лигу, нужно набираться опыта.
– Насколько вам было трудно морально готовиться к этой игре, учитывая неудачу в матче с «Пафосом» в квалификации Лиги чемпионов?
– Даже после таких поражений мы должны оставаться сильными. Да, мы не достигли результата на Кипре, но там трудно многим командам – из-за погодных условий и других обстоятельств. Но, по моему мнению, морально и физически мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу. Идем постепенно от игры к игре.
Видеообзор матча Эпицентр – Динамо (1:4)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Шовковского на внутренней арене идет без потерь очков
Максим – об украинском боксере