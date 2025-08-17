Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его называли преемником Ярмоленко. За Динамо дебютировал вингер из Колумбии
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 00:54 |
202
0

Его называли преемником Ярмоленко. За Динамо дебютировал вингер из Колумбии

Анхель Торрес заменил Максима Брагару в перерыве матча с Эпицентром

17 августа 2025, 00:54 |
202
0
Его называли преемником Ярмоленко. За Динамо дебютировал вингер из Колумбии
ФК Динамо Киев

25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес дебютировал за киевское Динамо.

Торрес заменил Максима Брагару в перерыве матча третьего тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра (4:1). Голевыми действиями Анхель во второй 45-минутке не отличился.

Динамо заключило контракт с Торресом, имевшим статус свободного агента, в начале мая нынешнего года. Соглашение с «преемником Андрея Ярмоленко» рассчитано до июня 2028 года.

Киевляне выиграли все три первых матча в новом сезоне чемпионата Украины и занимает первое место в таблице с девятью очками.

ФОТО. Анхель Торрес дебютировал за киевское Динамо

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень тщательно будем готовиться к Маккаби»
ВИДЕО. Дебютный гол Луиса Диаса принес Баварии Суперкубок Германии
Владислав ЛУПАШКО: «Очень не понравилось судейство»
фото дебют Анхель Торрес Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Футбол | 16 августа 2025, 23:27 2
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол

Немцы обыграли в финале Штутгарт

В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
Футбол | 16 августа 2025, 20:01 143
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе

Команда Шовковского на внутренней арене идет без потерь очков

КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16.08.2025, 16:51
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем