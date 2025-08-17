Его называли преемником Ярмоленко. За Динамо дебютировал вингер из Колумбии
Анхель Торрес заменил Максима Брагару в перерыве матча с Эпицентром
25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес дебютировал за киевское Динамо.
Торрес заменил Максима Брагару в перерыве матча третьего тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра (4:1). Голевыми действиями Анхель во второй 45-минутке не отличился.
Динамо заключило контракт с Торресом, имевшим статус свободного агента, в начале мая нынешнего года. Соглашение с «преемником Андрея Ярмоленко» рассчитано до июня 2028 года.
Киевляне выиграли все три первых матча в новом сезоне чемпионата Украины и занимает первое место в таблице с девятью очками.
ФОТО. Анхель Торрес дебютировал за киевское Динамо
