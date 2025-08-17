Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси продолжает обновлять рекорды результативности
Major League Soccer
17 августа 2025, 15:25 | Обновлено 17 августа 2025, 15:27
Месси продолжает обновлять рекорды результативности

Аргентинский нападающий имеет уникальную статистику в составе трех разных команд

Месси продолжает обновлять рекорды результативности
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Лос-Анджелес Гелекси» со счетом 3:1.

Аргентинский нападающий Лионель Месси отличился в этом матче голом и результативной передачей.

Всего за свою карьеру Месси сыграл 1117 матчей, забил 875 голов и отдал 389 результативных передач.

В составе «Интер Майами» аргентинский футболист сыграл 71 матч, в которых отличился 58 забитыми мячами и 28 ассистами.

Лионель является единственным футболистом, который был лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в составе трех разных команд:

  • «Барселона»: 672 гола и 269 ассистов
  • «Интер Майами»: 59 голов и 28 ассистов
  • Сборная Аргентины: 112 голов и 58 ассистов
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Лос-Анджелес Гэлакси статистика Интер Майами Барселона сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
introvert
Феномен. Парадоксально, але саме через це стільки бовдурів його ненавидить. До цих інтернет-вояк не доходить, що, називаючи Лео "гномом", вони самі розписуються в тому, що людина з обмеженими фізичними можливостями (за їх логікою) на порядок краща і за них, і за їх ідолів, всіх таких "гармонійних та повноцінних"))
Ответить
0
