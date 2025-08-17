Месси продолжает обновлять рекорды результативности
Аргентинский нападающий имеет уникальную статистику в составе трех разных команд
В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Лос-Анджелес Гелекси» со счетом 3:1.
Аргентинский нападающий Лионель Месси отличился в этом матче голом и результативной передачей.
Всего за свою карьеру Месси сыграл 1117 матчей, забил 875 голов и отдал 389 результативных передач.
В составе «Интер Майами» аргентинский футболист сыграл 71 матч, в которых отличился 58 забитыми мячами и 28 ассистами.
Лионель является единственным футболистом, который был лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в составе трех разных команд:
- «Барселона»: 672 гола и 269 ассистов
- «Интер Майами»: 59 голов и 28 ассистов
- Сборная Аргентины: 112 голов и 58 ассистов
🔝🇦🇷Lionel #Messi es el ÚNICO jugador en la historia del fútbol en ser el MÁXIMO GOLEADOR y MÁXIMO ASISTIDOR de tres equipos DIFERENTES:— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) August 17, 2025
🇪🇸 Barcelona: 672G + 269A.
🇦🇷 Argentina: 112G + 58A.
🇺🇸 Inter Miami: 59G + 28A. pic.twitter.com/4yaK67B3QL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов
Жюльен Форе рассказал о ситуации между Забарным и Сафоновым