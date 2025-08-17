Месси продолжает обновлять рекорды результативности

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Лос-Анджелес Гелекси» со счетом 3:1.

Аргентинский нападающий Лионель Месси отличился в этом матче голом и результативной передачей.

Всего за свою карьеру Месси сыграл 1117 матчей, забил 875 голов и отдал 389 результативных передач.

В составе «Интер Майами» аргентинский футболист сыграл 71 матч, в которых отличился 58 забитыми мячами и 28 ассистами.

Лионель является единственным футболистом, который был лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в составе трех разных команд:

«Барселона»: 672 гола и 269 ассистов

«Интер Майами»: 59 голов и 28 ассистов

Сборная Аргентины: 112 голов и 58 ассистов