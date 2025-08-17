Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS

В ночь на 17 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт-Лодердейле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за цаплей отличились Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. До 84-й минуты гости удерживали ничью, но благодаря мячам Лео и Луиса подопечные Хавьера Маскерано отпраздновали победу.

Месси провел первый матч с 3 августа, когда травмировался в игре Кубка лиг против ФК Некакса.

Помимо Альбы, Суареса и Месси, в поединке против Лос-Анджелес Гэлакси сыграл еще один экс-футболист Барселоны – Серхио Бускетс. Он отметился ассистом на Жорди.

Интер Майами за 23 встречи набрал 45 очков и в LIVE-таблице Восточной конференции MLS занимает четвертое место.

MLS 2025. 17 августа

Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:1

Голы: Альба, 43, Месси, 84, Суарес, 90

