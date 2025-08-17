Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
Цапли одолели Лос-Анджелес Гэлакси 3:1, еще один мяч для Майами забил Жорди Альба
В ночь на 17 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт-Лодердейле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за цаплей отличились Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. До 84-й минуты гости удерживали ничью, но благодаря мячам Лео и Луиса подопечные Хавьера Маскерано отпраздновали победу.
Месси провел первый матч с 3 августа, когда травмировался в игре Кубка лиг против ФК Некакса.
Помимо Альбы, Суареса и Месси, в поединке против Лос-Анджелес Гэлакси сыграл еще один экс-футболист Барселоны – Серхио Бускетс. Он отметился ассистом на Жорди.
Интер Майами за 23 встречи набрал 45 очков и в LIVE-таблице Восточной конференции MLS занимает четвертое место.
MLS 2025. 17 августа
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:1
Голы: Альба, 43, Месси, 84, Суарес, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Доминик Ливакович заинтересовал киевлян
Лидером остался Усман Дембеле