Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
МЛС США
Интер Майами
17.08.2025 02:30 – FT 3 : 1
Лос-Анжелес Гэлакси
Major League Soccer
17 августа 2025, 04:41 | Обновлено 17 августа 2025, 04:45
53
1

Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS

Цапли одолели Лос-Анджелес Гэлакси 3:1, еще один мяч для Майами забил Жорди Альба

17 августа 2025, 04:41 | Обновлено 17 августа 2025, 04:45
53
1
Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 17 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт-Лодердейле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за цаплей отличились Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. До 84-й минуты гости удерживали ничью, но благодаря мячам Лео и Луиса подопечные Хавьера Маскерано отпраздновали победу.

Месси провел первый матч с 3 августа, когда травмировался в игре Кубка лиг против ФК Некакса.

Помимо Альбы, Суареса и Месси, в поединке против Лос-Анджелес Гэлакси сыграл еще один экс-футболист Барселоны – Серхио Бускетс. Он отметился ассистом на Жорди.

Интер Майами за 23 встречи набрал 45 очков и в LIVE-таблице Восточной конференции MLS занимает четвертое место.

MLS 2025. 17 августа

Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:1

Голы: Альба, 43, Месси, 84, Суарес, 90

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Жорди Альба Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Лос-Анджелес Гэлакси Хавьер Маскерано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
