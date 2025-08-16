Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

17 августа на Чейз Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Интер Майами встретится с Лос-Анджелес Гэлакси. Поединок начнется в 02:30 по европейскому времени.

Интер Майами

Команда представляет из себя довольно любопытный эксперимент: что будет, если все строить вокруг безусловно великого, но доигрывающего карьеру футболиста? Ведь очевидно, что сейчас ключевая фигура это Месси. После него сначала подтянулись приятели по Барселоне, и даже тренером в этом сезоне стал Маскерано. А летом усилились Де Полем - игроком сборной Аргентины!

При этом пока что трофеев нет. Если не считать выигранный в прошлом сезоне регулярный сезон МЛС - но там сразу вылетели в плей-офф. Неплохо клуб смотрелся в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и на клубном чемпионате мира, но в итоге все закончилось крупными поражениями. Остается МЛС, где сейчас нет такого доминирования (без Лео проиграли в дерби Орландо Сити 1:4 даже), но уже понятно, что снова будет возможность сыграть в плей-офф.

Лос-Анджелес Гэлакси

Клуб старался соответствовать своему громкому названию. И без успехов у него не обходилось - кстати, в том числе и во времена, когда тут играл нынешний инвестор соперника, Бекхэм. Прошлый сезон стал моментом возвращения своего величия, когда и в регулярном сезоне получилось показать, наравне с соседним Лос-Анджелесом, лучший результат в своей конференции, и, главное, потом, пройдя весь путь в плей-офф, выиграть кубок МЛС.

И какой же контраст демонстрируют нынешние результаты представителя Калифорнии! Уже понятно, что обладатель титула не пройдет в плей-офф МЛС, но не хочется стать совсем последним. На данный момент у команды всего 16 очков - у Монреаля и Ди Си Юнайтед, других аутсайдеров, с Востока, на три больше.

Статистика личных встреч

В 2021-м году Гэлакси разгромил новичка МЛС 4:1. После этого клубы пересеклись в прошлом сезоне, и уже была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут серьезной борьбы. Месси и компания сильнее и играют дома - они обязаны победить в таких условиях аутсайдера №1 (коэффициент - 1,6).