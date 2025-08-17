Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Месси забил красивый гол и отдал суперассист пяткой на Суареса
МЛС США
Интер Майами
17.08.2025 02:30 – FT 3 : 1
Лос-Анжелес Гэлакси
Major League Soccer
17 августа 2025, 07:51 |
ВИДЕО. Месси забил красивый гол и отдал суперассист пяткой на Суареса

Лионель сыграл ключевую роль в победе Интер Майами над Лос-Анджелес Гэлакси

ВИДЕО. Месси забил красивый гол и отдал суперассист пяткой на Суареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси восстановился от травмы, которую получил в начале августа.

В ночь на 17 число Лео вышел на второй тайм матча MLS против Лос-Анджелес Гэлакси (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 1:1 Месси красиво поразил ворота соперников с левой ноги. А на 89-й отдал суперассист пяткой на уругвайца Луиса Суареса.

В сезоне 2025 году у Месси уже 32 сыгранных поединка, в которых он отличился 25 голами и 10 результативными передачами. Что касается MLS, то он является лучшим бомбардиром заокеанской лиги с 19 мячами и 11 ассистами.

ВИДЕО. Месси забил красивый гол и отдал суперассист пяткой на Суареса

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Пэйнтсил (Лос-Анжелес Гэлакси).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами).
Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0. Игра упущенных моментов. Обзор матча
Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
БЕЛИК: «Это была эмоциональная игра Шахтера. Хочу отметить легионера»
Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами видео голов и обзор Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
