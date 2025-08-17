Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси восстановился от травмы, которую получил в начале августа.

В ночь на 17 число Лео вышел на второй тайм матча MLS против Лос-Анджелес Гэлакси (3:1).

При счете 1:1 Месси красиво поразил ворота соперников с левой ноги. А на 89-й отдал суперассист пяткой на уругвайца Луиса Суареса.

В сезоне 2025 году у Месси уже 32 сыгранных поединка, в которых он отличился 25 голами и 10 результативными передачами. Что касается MLS, то он является лучшим бомбардиром заокеанской лиги с 19 мячами и 11 ассистами.

ВИДЕО. Месси забил красивый гол и отдал суперассист пяткой на Суареса