ВИДЕО. Месси забил красивый гол и отдал суперассист пяткой на Суареса

Лионель сыграл ключевую роль в победе Интер Майами над Лос-Анджелес Гэлакси
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси восстановился от травмы, которую получил в начале августа.
В ночь на 17 число Лео вышел на второй тайм матча MLS против Лос-Анджелес Гэлакси (3:1).
При счете 1:1 Месси красиво поразил ворота соперников с левой ноги. А на 89-й отдал суперассист пяткой на уругвайца Луиса Суареса.
В сезоне 2025 году у Месси уже 32 сыгранных поединка, в которых он отличился 25 голами и 10 результативными передачами. Что касается MLS, то он является лучшим бомбардиром заокеанской лиги с 19 мячами и 11 ассистами.
