16.08.2025 14:30 – FT 0 : 0
Англия17 августа 2025, 05:39 |
10
0
Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0. Игра упущенных моментов. Обзор матча
Команды встретились в первом туре нового сезона АПЛ
10
0
17 августа в матче первого тура нового сезона АПЛ встретились «Астон Вилла» и «Ньюкасл».
Обе команды создали моменты, достаточное хотя бы на один гол, но подвела реализация.
На 66-й минуте «Астон Вилла» осталась в меньшинстве: Эзри Конса остановил соперника с помощью фола последней надежды.
«Ньюкасл» воспользоваться численным преимуществом не смог и матч завершился нулевой ничьей.
ОПЛ. 1-й тур
Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0
Обзор матча
События матча
66’
Эзри Конса (Астон Вилла) получает красную карточку.
