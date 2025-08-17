Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0. Игра упущенных моментов. Обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
16.08.2025 14:30 – FT 0 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 августа 2025, 05:39 |
10
0

Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0. Игра упущенных моментов. Обзор матча

Команды встретились в первом туре нового сезона АПЛ

17 августа 2025, 05:39 |
10
0
Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0. Игра упущенных моментов. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в матче первого тура нового сезона АПЛ встретились «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Обе команды создали моменты, достаточное хотя бы на один гол, но подвела реализация.

На 66-й минуте «Астон Вилла» осталась в меньшинстве: Эзри Конса остановил соперника с помощью фола последней надежды.

«Ньюкасл» воспользоваться численным преимуществом не смог и матч завершился нулевой ничьей.

ОПЛ. 1-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0

Обзор матча

События матча

66’
Эзри Конса (Астон Вилла) получает красную карточку.
По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Если ты играешь в АПЛ, значит, ты сильный футболист»
БЕЛИК: «Это была эмоциональная игра Шахтера. Хочу отметить легионера»
ФОТО. Ришарлисон сравнил себя с легендой футбола. Вышло комично
Астон Вилла Ньюкасл Астон Вилла - Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16 августа 2025, 09:23 13
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб

Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче

Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16 августа 2025, 08:40 26
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат

Украинец недавно стал игроком парижан

Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
Футбол | 17.08.2025, 02:11
Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 16.08.2025, 20:45
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16.08.2025, 04:40
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
15.08.2025, 06:23 7
Футбол
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 3
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем