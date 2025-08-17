Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0. Игра упущенных моментов. Обзор матча

17 августа в матче первого тура нового сезона АПЛ встретились «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Обе команды создали моменты, достаточное хотя бы на один гол, но подвела реализация.

На 66-й минуте «Астон Вилла» осталась в меньшинстве: Эзри Конса остановил соперника с помощью фола последней надежды.

«Ньюкасл» воспользоваться численным преимуществом не смог и матч завершился нулевой ничьей.

ОПЛ. 1-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0

Обзор матча