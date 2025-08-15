Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Астон Вилла
16.08.2025 14:30 - : -
Ньюкасл
Англия
15 августа 2025, 14:57 |
Астон Вилла – Ньюкасл . Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 16 августа в 14:30 по Киеву

ФК Ньюкасл

В субботу, 16 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Астон Вилла

В прошлом сезоне Премьер-лиги коллектив набрал 66 очков и занял 6-е место, уступив место в топ-5 «Ньюкаслу» из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Эта позиция позволит бирмингемцам принять участие в грядущем сезоне Лиги Европы. Из Кубка Англии «виллианы» вылетели в полуфинале от будущего победителя «Кристалл Пелас». В Лиге чемпионов коллектив также вылетел от будущих триумфаторов – «ПСЖ» одолел англичан с общим счетом 5:4 на стадии четвертьфинала.

На предсезонке коллектив провел 8 поединков, одержал 3 победы, 2 раза сыграл вничью и трижды проиграл. На трансферном рынке коллектив не был слишком активным, из подписаний можно отметить только бывшего форварда «Ниццы» Эвана Гессана, который был приобретен за 30 миллионов евро.

Ньюкасл

Коллектив, как и «Астон Вилла», набрал 66 баллов за 38 матчей АПЛ в прошлом сезоне, однако смог попасть в топ-5 и получить путевку в Лигу чемпионов. Отсутствие дополнительных игр в евротурнирах положительно повлияло на физическую форму команды, «Ньюкасл» даже смог получить первый за 70 лет большой внутренний трофей, одержав «Ливерпуль» в финале Карабао Кап со счетом 1:2. Однако из Кубка Англии «сороки» вылетели еще на стадии 1/8 после поражения против «Брайтона».

О летней трансферной кампании клуба можно сдавать шутки – не хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать всех игроков, отказавших «Ньюкаслу». Тем не менее, «сорокам» все же удалось усилиться Элангой, Тшау и взять в аренду Аарона Рамсдейла, а также по сообщениям журналистов, команда скоро объявит о подписании полузащитника Джейкоба Рэмзи из «Астон Виллы».

Особого внимания заслуживает ситуация с самой большой звездой коллектива – Александром Исаком. Швед мечтает перебраться в «Ливерпуль», однако «Ньюкасл» не хочет остаться без нападающего на грядущий сезон. В рамках дисциплинарных мер Исаак будет отстранен от сегодняшнего матча.

Личные встречи

В последних 5 очных играх некоторое преимущество имеет «Ньюкасл». За это время «сороки» одержали 3 победы с общим счетом 11:2. Еще один выигрыш на счету «Астон Виллы», а один поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Астон Виллы» продолжается уже 21 матч подряд.
  • В каждой из последних 7 очных игр между командами было забито по меньшей мере 3 гола.
  • «Ньюкасл» не выиграл ни одного из 8 товарищеских поединков на предсезонке.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Бизот – Матсен, Конса, Торрес, Кэш – Тилеманс, Камара – Бейли, Макгин, Буэндиа – Воткинс

Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Бьорн, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Барнс, Гордон, Эланга

Прогноз

Команды в последних матчах между собой забивали большое количество голов. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.

Астон Вилла
16 августа 2025 -
14:30
Ньюкасл
