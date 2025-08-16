Без голов. Астон Вилла и Ньюкасл сыграли вничью
На двоих команды не забили ни одного мяча
В субботу, 16 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».
Встречу принимал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.
На двоих за 90 минут команды не забили ни одного гола, при этом гости были существенно ближе к тому, что бы отправить мяч в сетку ворот своих соперников, но не смогли реализовать свои моменты.
На 66-й минуте удален был защитник хозяев поля Эзри Конса.
Английская Премьер-лига. 1-й тур
Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0
Удаление: Конса, 66
Фото матча:
