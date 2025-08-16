Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без голов. Астон Вилла и Ньюкасл сыграли вничью
Чемпионат Англии
Астон Вилла
16.08.2025 14:30 – FT 0 : 0
Ньюкасл
Англия
16 августа 2025, 16:24 |
75
0

Без голов. Астон Вилла и Ньюкасл сыграли вничью

На двоих команды не забили ни одного мяча

16 августа 2025, 16:24 |
75
0
Без голов. Астон Вилла и Ньюкасл сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 16 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

Встречу принимал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

На двоих за 90 минут команды не забили ни одного гола, при этом гости были существенно ближе к тому, что бы отправить мяч в сетку ворот своих соперников, но не смогли реализовать свои моменты.

На 66-й минуте удален был защитник хозяев поля Эзри Конса.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0

Удаление: Конса, 66

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
