Без голов. Астон Вилла и Ньюкасл сыграли вничью

В субботу, 16 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

Встречу принимал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

На двоих за 90 минут команды не забили ни одного гола, при этом гости были существенно ближе к тому, что бы отправить мяч в сетку ворот своих соперников, но не смогли реализовать свои моменты.

На 66-й минуте удален был защитник хозяев поля Эзри Конса.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0

Удаление: Конса, 66

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.