В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция