Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Астон Вилла – НьюкаслСмотреть трансляцию
|
