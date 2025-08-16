Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
16.08.2025 14:30 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 августа 2025, 12:48
22
0

Смотрите 16 августа в 14:30 матч чемпионата Англии

16 августа 2025, 12:48
22
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Астон Вилла Ньюкасл Астон Вилла - Ньюкасл
