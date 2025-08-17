Пеп ГВАРДИОЛА: «Если ты играешь в АПЛ, значит, ты сильный футболист»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола остался доволен после разгромной победы над Вулверхэмптоном (4:0) в матче первого тура АПЛ.

«Мне понравился результат и первый тайм. Во второй половине мы ушли от того, что хотим видеть, но это нормально для стартового матча.

Мы много тренировались, а сыграли всего два поединка – этого мало. Однако мне понравилось много моментов, хотя во втором тайме «Вулвз» действительно были лучше.

Мы наказали их в контратаках, ведь есть невероятная скорость с Оскаром, Тиджани и Эрлингом. Это наше оружие на этот сезон – атаковать быстрее, чем раньше. Но в первой игре всегда есть определенная неизвестность, как будет выглядеть команда. Здесь всегда сложно. Поэтому я очень доволен».

«Клуб всегда делал качественные подписания, я никогда не встречал здесь слабого игрока. Если ты играешь в Премьер-лиге, значит, ты сильный футболист.

А становишься лучше тогда, когда находишь связь с партнерами и идеями команды. Моя задача – сделать так, чтобы все футболисты были связаны между собой. Но каждый из них действительно очень хорош.

Айт-Нури хорошо знает Премьер-лигу, Райан Черки – очень талантлив, а Тиджи добавляет нам то, чего не хватало, – невероятный рывок в штрафную.

Талант Черки в игре на малых просторах просто поражает, его креативность – необыкновенная, и в определенных матчах он нам очень нужен».