Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
«Бенфика» одержала минимальную победу над клубом «Эштрела Амадора»
16 августа состоялся матч второго тура чемпионата Португалии, где встречались Эштрела Амадора и Бенфика.
Гости одержали минимальную победу со счетом – 0:1.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, сделал 2 сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,8 балла из 10 возможных.
Лучшим игроком встречи был признан защитник "Эштрелы" Бернардо Шаппо. Ему эксперты положили – 8.0 баллов.
Оценки от SofaScore
