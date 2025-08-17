Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии

16 августа состоялся матч второго тура чемпионата Португалии, где встречались Эштрела Амадора и Бенфика.

Гости одержали минимальную победу со счетом – 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, сделал 2 сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,8 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан защитник "Эштрелы" Бернардо Шаппо. Ему эксперты положили – 8.0 баллов.

Оценки от SofaScore