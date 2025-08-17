Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
Португалия
17 августа 2025, 02:11 | Обновлено 17 августа 2025, 02:46
91
0

Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии

«Бенфика» одержала минимальную победу над клубом «Эштрела Амадора»

17 августа 2025, 02:11 | Обновлено 17 августа 2025, 02:46
91
0
Трубин получил оценку за сухой матч в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоялся матч второго тура чемпионата Португалии, где встречались Эштрела Амадора и Бенфика.

Гости одержали минимальную победу со счетом – 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, сделал 2 сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,8 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан защитник "Эштрелы" Бернардо Шаппо. Ему эксперты положили – 8.0 баллов.

Оценки от SofaScore

По теме:
Эштрела – Бенфика – 0:1. Удачный старт Трубина. Видео гола и обзор матча
Сухой матч Трубина. Бенфика стартовала в новом сезоне чемпионата с победы
Бенфика стартует в чемпионате Португалии 2025/26: Трубин выйдет в основе
Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин оценки SofaScore
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16 августа 2025, 16:51 0
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»

Жюльен Форе рассказал о ситуации между Забарным и Сафоновым

Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 17 августа 2025, 01:33 0
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится в ночь на 17 августа в 02:30 по Киеву

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16.08.2025, 04:00
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
Футбол | 16.08.2025, 20:01
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 19
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 2
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 26
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем