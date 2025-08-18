Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Илье придется конкурировать с Маркиньосом
Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.
Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».
По информации французского журналиста Бенджамина Куареса, на трансфер Ильи сильно повлиял наставник парижан Луис Энрике, который сделал трансфер Забарного приоритетным еще в начале трансферного окна.
Журналист ожидает, что место Забарного в старте «ПСЖ» не гарантировано, ведь футболисту придется конкурировать с Маркиньосом, который стал легендой клуба.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
