Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Франция
18 августа 2025, 03:22
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина

Илье придется конкурировать с Маркиньосом

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французского журналиста Бенджамина Куареса, на трансфер Ильи сильно повлиял наставник парижан Луис Энрике, который сделал трансфер Забарного приоритетным еще в начале трансферного окна.

Журналист ожидает, что место Забарного в старте «ПСЖ» не гарантировано, ведь футболисту придется конкурировать с Маркиньосом, который стал легендой клуба.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Маркиньос Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
