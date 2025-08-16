Мини-Месси из Лондона вернулся в Англию и готов к дебюту в Премьер-лиге

Накануне в английской Премьер-лиге матчем между «Ливерпулем» и «Борнмутом» (4:2) стартовал сезон-2025/26. Очевидно, что интриг в самом сильном национальном первенстве планеты по футболу, каким его считают многие эксперты и болельщики, накануне очередного «большого старта» подсобралось немало, и о части из них на страницах Sport.ua уже было рассказано…

Но прямо сейчас мы предлагаем вам поговорить о частном случае, который, вероятно, остается вне зоны внимания подавляющего большинства наблюдателей и фанатов. Уже сегодня, в субботу, «Тоттенхэм» на своем поле примет едва вернувшийся в элиту английского футбола «Бернли». С точки зрения потенциального итогового результата этот матч не обещает ничего хорошего гостям, однако он интересен, прежде всего, тем, что в составе «бордовых» ныне собралось несколько бывших игроков «Тоттенхэма», и потому в какой-то степени для них эта игра будет своего рода дерби, или просто крайне принципиальной.

Прежде всего, стоит отмечать, что главный тренер «Бернли» Скотт Паркер с 2011 по 2013 годы выступал за «шпор», а после того, как повесил бутсы на гвоздь, начал заниматься тренерским ремеслом именно в лондонском клубе, став коучем «Тоттенхэма» U-18.

Безусловно, нельзя обойти вниманием и фигуру 35-летнего правого фулбека Кайла Уокера, который имеет на своем счету 229 матчей за «шпор», а летом 2017 года принес лондонскому клубу доход в 50 миллионов фунтов от своего трансфера в «Манчестер Сити». Этим летом «горожане» решили уже окончательно избавиться от возрастного исполнителя, согласившись отправить того в «Бернли» за нераскрытую сумму вознаграждения.

Паркер и Уокер – знаковые фигуры для английской Премьер-лиги, однако болельщикам, вероятно, сегодня особенно интересно будет увидеть на поле другого экс-игрока «шпор», карьера которого в лондонской команде ограничилась всего 15 минутами в матче Кубка лиги против «Джиллингема».

Речь о Маркусе Эдвардсе – футболисте, который в 8 лет пришел в академию «Тоттенхэма» и на каком-то этапе вызывал истинный восторг своими игровыми качествами на юношеском уровне у экспертов и аналитиков, тщательно следящих за соревнованиями молодых талантов.

Невероятно ценил Эдвардса и экс-коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Когда Маркусу было всего 17, аргентинский наставник публично назвал вингера не иначе как «мини-Месси», и с тех пор этот ярлык, к лучшему это, или к худшему, прочно закрепился за миниатюрным дриблером, родившегося в конце 1998 года на просторах Большого Лондона.

«Иногда я задаюсь вопросом, было ли разумно сравнивать Эдвардса с Месси. На тот момент Маркусу было всего 17 лет. В этом возрасте Месси дебютировал за «Барселону» вместе с Роналдиньо», – позже признавался Почеттино в книге журналиста Гильема Балаге «Brave New World: Inside Pochettino's Spurs».

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Эдвардс

Возможно, те комментарии Почеттино оказали на Эдвардса дополнительное давление, однако Маурисио не сделал ничего особенного, он просто озвучил то, о чем многие остальные уже думали. Английские журналисты неоднократно опрашивали многих авторитетных специалистов, работающих с тамошней молодежью, на предмет выявления лучших талантов Туманного Альбиона последних 10-15 лет, и имя Маркуса всякий раз фигурировало в ответах.

Например, Дэн Миккиче, который в прошлом работал в академиях «Тоттенхэма», «Милтон Кинс Донс», «Арсенала» и «Эвертона», а ныне является директором академии саудовского гранда «Аль-Хиляль», когда его попросили назвать топ-5 талантов английского футбола последних 15 лет, которые особо выделялись на уровне U-15 и U-16, выделил следующих исполнителей: Фил Фоден, Коул Палмер, Деле Алли, Каллум Хадсон-Одои и Маркус Эдвардс. Первые четверо не просто ярко показали себя на юношеском уровне, но впоследствии сумели стать и игроками национальной сборной Англии, а также очень известными исполнителями на уровне АПЛ.

Еще один известный в Англии специалист по молодежному футболу – Темисан Уильямс, поработавший в академиях «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Фулхэма», – также в очень восторженных тонах высказывался о талантах Маркуса Эдвардса.

«Кто из молодых игроков за время моей работы в клубах привлек наибольшее внимание своим талантом? Вероятно, я бы выделил Маркуса Эдвардса. Когда я увидел его впервые, то искренне подумал, что передо мной английская копия Месси. Он был так быстр с мячом, ему это давалось настолько легко», – сказал Уильямс.

Эдвардс действительно был настоящей суперзвездой на уровне академии «Тоттенхэма» и молодежного футбола Англии. Однако в итоге Маркусу потребовалось значительно больше, нежели предрекали эксперты, времени, чтобы достичь уровня, позволяющего дебютировать в АПЛ.

Почеттино так и не предоставил Эдвардсу такой возможности. Аргентинский коуч, когда его спрашивали о талантливом вингере из академии, которого он называл «мини-Месси», лишь отмахивался – мол, у игрока проявились «поведенческие проблемы», не дающие ему возможности быстро прогрессировать в профессиональном футболе. Сам Маркус впоследствии в интервью изданию The Independent признавался, что действительно был «немного трудным подростком», до сознания которого было крайне непросто достучаться.

В январе 2018 года «Тоттенхэм» принял решение отправить Эдвардса набираться опыта в Чемпионшип, где интерес к услугам таланта проявил «Норвич». Но в стане «канареек» Маркус сыграл всего 6 минут в одном матче в рамках официальных турниров, и уже через несколько месяцев тогдашний коуч «Норвича» Даниэль Фарке поставил вопрос о целесообразности возвращения хавбека обратно в стан «шпор». Специалист пояснил свое решение тем, что «мини-Месси» нужно еще очень много работать над собой, чтобы успешно преодолеть грань, разделяющую молодежный и профессиональный футбол.

В итоге, как и многие представители его поколения, Эдвардс покинул Туманный Альбион и уехал на континент. Сперва футболист добился прогресса в роттердамском «Эксельсиоре», а затем внимание на него обратили в Португалии. В итоге, в начале сентября 2019-го года Маркус стал полноценным игроком «Витории Гимарайнш», заплатившей за его переход сущие гроши – 150 тысяч евро, по данным портала Transfermarkt.

В первом же сезоне в рамках португальской Примейры Эдвардс отличился 14 результативными действиями (7 голов, 7 ассистов) в 26 поединках, чем привлек к себе внимание португальских грандов. В «Витории Гимарайнш» англичанину посчастливилось задержаться на еще полтора весьма успешных сезона, после чего он за 8 миллионов евро был продан в лиссабонский «Спортинг».

Оказавшись в команде Рубена Аморима, Эдвардс наладил великолепную связку на правом фланге с Педро Порро, что позволило испанцу вскоре уехать в АПЛ, где его сперва арендовал, а затем и выкупил «Тоттенхэм», а вот «львам» – выиграть впоследствии два чемпионских титула.

В сезоне-2022/23 Эдвардс в футболке «Спортинга» получил уникальную возможность сыграть против своего родного клуба – «Тоттенхэма» – в Лиге чемпионов. Тогда «львы» в родных стенах одолели лондонцев со счетом 2:0, а на выезде ограничились ничьей 1:1, но именно Маркус стал автором единого мяча своей команды, открыв счет в поединке на 22-й минуте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Эдвардс

Тогда же, после встреч с «Тоттенхэмом», Эдвардс, общаясь со средствами массовой информации, публично обозначил свою ближайшую цель – вернуться в Англию и сыграть в Премьер-лиге. Реализовать намеченное у вингера получилось только сейчас – летом 2025-го «Бернли» за 10 миллионов евро выкупил контракт англичанина у «Спортинга», хотя с февраля испытывал того в команде на уровне Чемпионшипа на условиях аренды.

Сам Эдвардс, на первый взгляд, внес не такой уж и большой вклад в выход «Бернли» в АПЛ по итогам сезона-2024/25, отличившись 1 голом и 1 ассистом в 14 матчах Чемпионшипа, однако аналитики подметили, что приход Маркуса совпал с ростом результативности «бордовых»: в 15 последних матчах минувшего сезона команда в среднем забивала по 2,1 мяча за игру, по сравнению с 1,1 в предыдущих 31 матче лиги.

Когда в мае «Бернли» объявил о выкупе контракта Эдвардса, Маркус не скрывал радости: «Это лучшая раздевалка, в которой я когда-либо был; все очень близки и на самом деле друзья, даже за пределами футбола. Это супер. Каждый из нас хочет играть в Премьер-лиге, и теперь мы тут, я в восторге. Не могу дождаться своего дебюта в турнире».

В период предсезонной подготовки Эдвардс в контрольных матчах стал лучшим бомбардиром команды, забив три мяча, однако в финальной игре против «Лацио» в минувшую субботу (0:1) Маркус появился на поле лишь на замену. Возможно, тот состав «бордовых» уже был своего рода моделированием на матч первого тура против «Тоттенхэма», однако вне зависимости от того, выйдет ли Эдвардс в стартовом составе или на замену, болельщики «шпор», очевидно, будут рады вновь увидеть своего старого знакомого, которому в 26 лет наконец-то удастся дебютировать в Премьер-лиге.

Конечно, с годами все меньше фанатов «Тоттенхэма» вспоминают, как однажды с легкой руки Почеттино в их клубе появился «мини-Месси», но… Они наверняка следили за тем, как складывалась карьера Эдвардса после ухода из их любимого клуба, а также знают, что в рядах «Витории Гимарайнш» и «Спортинга» Маркус аж пять раз выходил на поле против «Арсенала», отличившись в этих играх одним забитым мячом и одной результативной передачей. Это, вероятно, было «бальзамом на душу» для болельщиков «Тоттенхэма», которые теперь будут надеяться, что сегодня их экс-вундеркинд не отличится победным мячом за «Бернли» в поединке против «шпор». А что, мотивации у Эдвардса должно быть предостаточно…