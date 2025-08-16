В аматорском чемпионате Украины сыграют 18 команд. Назван состав групп

Начинаются аматорские украинские соревнования сезона 2025/2026.

Опубликован список команд, которые будут участвовать в аматорском чемпионате Украины.

Всего в турнире ААФУ примут участие 18 команд, разделённых на две группы.

Группа 1

ФК Николаев (Львовская область)

Кормил (Яворов, Львовская область)

ФК Тростянец (Волынская область)

Маяк (Сарны, Ровенская область)

ФК Костополь (Ровенская область)

Агрон (Великие Гаи, Тернопольская область)

Днестр (Залещики, Тернопольская область)

Колос (Полонное, Хмельницкая область)

VIVAD (Романов, Житомирская область)

СК Коростень/Агро-Нива (Житомирская область)

Группа 2