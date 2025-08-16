Другие новости16 августа 2025, 08:31 | Обновлено 16 августа 2025, 08:46
В аматорском чемпионате Украины сыграют 18 команд. Назван состав групп
Команды поделены на две группы в турнире под эгидой ААФУ
Начинаются аматорские украинские соревнования сезона 2025/2026.
Опубликован список команд, которые будут участвовать в аматорском чемпионате Украины.
Всего в турнире ААФУ примут участие 18 команд, разделённых на две группы.
Группа 1
- ФК Николаев (Львовская область)
- Кормил (Яворов, Львовская область)
- ФК Тростянец (Волынская область)
- Маяк (Сарны, Ровенская область)
- ФК Костополь (Ровенская область)
- Агрон (Великие Гаи, Тернопольская область)
- Днестр (Залещики, Тернопольская область)
- Колос (Полонное, Хмельницкая область)
- VIVAD (Романов, Житомирская область)
- СК Коростень/Агро-Нива (Житомирская область)
Группа 2
- Карбон (Черкассы)
- То4ка (Одесса)
- Агротех (Тышковка, Кировоградская область)
- Олимпия (Савинцы, Полтавская область)
- Стандарт (Новые Санжары, Полтавская область)
- ФК Рокита (Полтавская область)
- Нефтяник (Ахтырка, Сумская область)
- Авангард (Лозовая, Харьковская область)
Читайте также:Агротех стал победителем аматорского Кубка Украины 2024/25
