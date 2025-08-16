Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 августа 2025, 08:31 | Обновлено 16 августа 2025, 08:46
В аматорском чемпионате Украины сыграют 18 команд. Назван состав групп

Команды поделены на две группы в турнире под эгидой ААФУ

ФК Днестр Залещики, чемпион 2024/25

Начинаются аматорские украинские соревнования сезона 2025/2026.

Опубликован список команд, которые будут участвовать в аматорском чемпионате Украины.

Всего в турнире ААФУ примут участие 18 команд, разделённых на две группы.

Группа 1

  • ФК Николаев (Львовская область)
  • Кормил (Яворов, Львовская область)
  • ФК Тростянец (Волынская область)
  • Маяк (Сарны, Ровенская область)
  • ФК Костополь (Ровенская область)
  • Агрон (Великие Гаи, Тернопольская область)
  • Днестр (Залещики, Тернопольская область)
  • Колос (Полонное, Хмельницкая область)
  • VIVAD (Романов, Житомирская область)
  • СК Коростень/Агро-Нива (Житомирская область)

Группа 2

  • Карбон (Черкассы)
  • То4ка (Одесса)
  • Агротех (Тышковка, Кировоградская область)
  • Олимпия (Савинцы, Полтавская область)
  • Стандарт (Новые Санжары, Полтавская область)
  • ФК Рокита (Полтавская область)
  • Нефтяник (Ахтырка, Сумская область)
  • Авангард (Лозовая, Харьковская область)

На Одесщине во время игры в футбол скончался детский тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Селин и Олейник продолжат карьеру в аматорском клубе
Без анонса. Аматорский клуб неожиданно оказался в списке участников Кубка
