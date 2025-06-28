Экстратаймы в финале. Определен победитель аматорского чемпионата Украины

Определён чемпион Украины среди аматорских команд сезона 2024/25. Финальный матч состоялся 27 июня в Киеве на НТК им. Банникова.

Днестр Залещики стал чемпионом Украины среди аматоров, обыграв в суперфинале Атлет Киев (3:1 в экстратаймах).

Основное время завершилось вничью (1:1), а решающие голы были забиты в дополнительное время. Мячи у победителей забили Назар Процик, Роман Голодыга, Иван Кирbенко.

Лучшим игроком финала признан нападающий Днестра Назар Процик, который оформил важный гол и активно помогал команде в атаке.

Чемпионат Украины среди аматоров. Суперфинал

Киев. НТК им. Банникова. 27 июня 2025 года

Атлет (Киев) – Днестр (Залищики) – 1:3 (1:1)

Голы: Бабич, 16 – Процик, 21, Голодыга, 109, Киреенко, 120+2

Итоги плей-офф

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