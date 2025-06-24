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24 июня 2025, 05:23 | Обновлено 24 июня 2025, 05:44
57
0

Определены команды-участники финала чемпионата Украины среди аматоров

В финальном матче сыграют Атлет Киев и Днепр Залещики

24 июня 2025, 05:23 | Обновлено 24 июня 2025, 05:44
57
0
Определены команды-участники финала чемпионата Украины среди аматоров
ААФУ

В уик-энд состоялись ответные матчи 1/2 финала чемпионата Украины среди аматоров.

В полуфинале Атлет из Киева во второй раз обыграл команду Агротех Тишковка.

Днестр Залещики в серии пенальти одолел команду Ребел из Киева.

В финальном противостоянии 27 июня встретятся Атлет Киев и Днестр Залещики.

Чемпионат Украины среди аматорских команд 2024/25

1/2 финала. Ответные матчи. 21 июня 2025 года

Агротех (Тишковка) – Атлет (Киев) – 1:2 (первый матч – 2:3)

Голы: Загальский, 31 – Тверезенко, 29, Пресич, 86

Незабитый пенальты: Соколан, 60 (Атлет)

Днестр (Залещики) – Ребел (Киев) – 0:1, пен. 4:2 (первый матч – 1:0).

Гол: Д.Власенко, 20

Незабитый пенальти: Мазур, 101 (Ребел)

Серия пенальти: 1:0 Михайленко; 1:0 Мазур (сэйв), 2:0 Голодрыга, 2:1 Ставничий, 3:1 Бацман, 3:2 Петровский, 4:2 Пасечник, 4:2 Федоров (сейв).

Результаты плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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