Определены команды-участники финала чемпионата Украины среди аматоров
В финальном матче сыграют Атлет Киев и Днепр Залещики
В уик-энд состоялись ответные матчи 1/2 финала чемпионата Украины среди аматоров.
В полуфинале Атлет из Киева во второй раз обыграл команду Агротех Тишковка.
Днестр Залещики в серии пенальти одолел команду Ребел из Киева.
В финальном противостоянии 27 июня встретятся Атлет Киев и Днестр Залещики.
Чемпионат Украины среди аматорских команд 2024/25
1/2 финала. Ответные матчи. 21 июня 2025 года
Агротех (Тишковка) – Атлет (Киев) – 1:2 (первый матч – 2:3)
Голы: Загальский, 31 – Тверезенко, 29, Пресич, 86
Незабитый пенальты: Соколан, 60 (Атлет)
Днестр (Залещики) – Ребел (Киев) – 0:1, пен. 4:2 (первый матч – 1:0).
Гол: Д.Власенко, 20
Незабитый пенальти: Мазур, 101 (Ребел)
Серия пенальти: 1:0 Михайленко; 1:0 Мазур (сэйв), 2:0 Голодрыга, 2:1 Ставничий, 3:1 Бацман, 3:2 Петровский, 4:2 Пасечник, 4:2 Федоров (сейв).
Результаты плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы А клубного чемпионата мира 2025
Ибраима Конате может покинуть «Ливерпуль»