Старт АПЛ и Ла Лиги, ассист Цыганкова, шедевр Суханова, золото Магучих
Главные новости за 15 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 августа.
1. Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Мерсисайдцы вырвали победу со счетом 4:2 в первом туре чемпионата Англии 2025/26
2A. Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова
Виктор Цыганков сыграл в основе, Владислав Крапивцов вышел на замену
2B. ВИДЕО. Ассист Цыганкова. Жирона отквитала один мяч в стартовой игре с Райо
Украинский вингер отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока
3. Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух
«Пивовары» впервые с мая одержали выездную победу
4. Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену
Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера
Неманья Анджушич подписал контракт с луганским клубом
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера
Антон Дрозд присоединился к горожанам на правах аренды
5C. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги усилился испанским легионером
Джон Себерио Мутуберриа будет играть за «Эпицентр»
6. Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии
7. Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных
Людмила и Эллен Перес на супертай-брейке уступили Дабровски / Рутлифф
8A. Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Главный поединок августа впереди
8B. Хргович и Аделейе будут сражаться за будущее. Победитель вырвется вперед
Интересное сверхтрудное противостояние в Эр-Рияде
9A. ФОТО. Украинец завоевал золотую медаль Всемирных игр в пауэрлифтинге
Анатолий Новописьменный занял первое место в хэвивейте
9B. ФОТО. Украинцы завоевали первую в истории медаль Всемирных игр в аэробике
Станислав Галайда и Анастасия Курашвили заняли третье место в Китае
10A. Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
О досадном вылете «горняков» из Лиги Европы
10B. Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов
Украинские команды за неделю прибавили в копилку всего 0,125 балла
