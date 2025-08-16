Старт АПЛ и Ла Лиги, ассист Цыганкова, шедевр Суханова, золото Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 августа.

1. Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ

Мерсисайдцы вырвали победу со счетом 4:2 в первом туре чемпионата Англии 2025/26

2A. Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова

Виктор Цыганков сыграл в основе, Владислав Крапивцов вышел на замену

2B. ВИДЕО. Ассист Цыганкова. Жирона отквитала один мяч в стартовой игре с Райо

Украинский вингер отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока

3. Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух

«Пивовары» впервые с мая одержали выездную победу

4. Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену

Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера

Неманья Анджушич подписал контракт с луганским клубом

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера

Антон Дрозд присоединился к горожанам на правах аренды

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги усилился испанским легионером

Джон Себерио Мутуберриа будет играть за «Эпицентр»

6. Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше

Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии

7. Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных

Людмила и Эллен Перес на супертай-брейке уступили Дабровски / Рутлифф

8A. Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?

Главный поединок августа впереди

8B. Хргович и Аделейе будут сражаться за будущее. Победитель вырвется вперед

Интересное сверхтрудное противостояние в Эр-Рияде

9A. ФОТО. Украинец завоевал золотую медаль Всемирных игр в пауэрлифтинге

Анатолий Новописьменный занял первое место в хэвивейте

9B. ФОТО. Украинцы завоевали первую в истории медаль Всемирных игр в аэробике

Станислав Галайда и Анастасия Курашвили заняли третье место в Китае

10A. Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б

О досадном вылете «горняков» из Лиги Европы

10B. Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов

Украинские команды за неделю прибавили в копилку всего 0,125 балла