Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт АПЛ и Ла Лиги, ассист Цыганкова, шедевр Суханова, золото Магучих
Другие новости
16 августа 2025, 09:40 | Обновлено 16 августа 2025, 10:01
367
0

Старт АПЛ и Ла Лиги, ассист Цыганкова, шедевр Суханова, золото Магучих

Главные новости за 15 августа на Sport.ua

16 августа 2025, 09:40 | Обновлено 16 августа 2025, 10:01
367
0
Старт АПЛ и Ла Лиги, ассист Цыганкова, шедевр Суханова, золото Магучих
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 августа.

1. Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Мерсисайдцы вырвали победу со счетом 4:2 в первом туре чемпионата Англии 2025/26

2A. Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова
Виктор Цыганков сыграл в основе, Владислав Крапивцов вышел на замену

2B. ВИДЕО. Ассист Цыганкова. Жирона отквитала один мяч в стартовой игре с Райо
Украинский вингер отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока

3. Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух
«Пивовары» впервые с мая одержали выездную победу

4. Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену
Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера
Неманья Анджушич подписал контракт с луганским клубом

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера
Антон Дрозд присоединился к горожанам на правах аренды

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги усилился испанским легионером
Джон Себерио Мутуберриа будет играть за «Эпицентр»

6. Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии

7. Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных
Людмила и Эллен Перес на супертай-брейке уступили Дабровски / Рутлифф

8A. Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Главный поединок августа впереди

8B. Хргович и Аделейе будут сражаться за будущее. Победитель вырвется вперед
Интересное сверхтрудное противостояние в Эр-Рияде

9A. ФОТО. Украинец завоевал золотую медаль Всемирных игр в пауэрлифтинге
Анатолий Новописьменный занял первое место в хэвивейте

9B. ФОТО. Украинцы завоевали первую в истории медаль Всемирных игр в аэробике
Станислав Галайда и Анастасия Курашвили заняли третье место в Китае

10A. Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
О досадном вылете «горняков» из Лиги Европы

10B. Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов
Украинские команды за неделю прибавили в копилку всего 0,125 балла

По теме:
Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Трофей Забарного в ПСЖ, судьба Шовковского в Динамо, жеребьевка КУ
Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Футбол | 15 августа 2025, 13:52 2
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом

Мирослав Ступар считает, что основания для удаления Очеретько были

«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
Футбол | 15 августа 2025, 09:32 17
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым

Подобного прецедента на таком высоком уровне еще не было

Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
Футбол | 15.08.2025, 10:50
Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Бокс | 16.08.2025, 06:23
Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 08:45
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 18
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 1
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем