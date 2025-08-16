ФОТО. Украинцы завоевали первую в истории медаль Всемирных игр в аэробике
Станислав Галайда и Анастасия Курашвили заняли третье место в Китае
Украинцы завоевали первую в истории медаль в спортивной аэробике на Всемирных играх. Соревнования проходят в китайском Чэнду.
Станислав Галайда и Анастасия Курашвили – бронзовые призеры в соревновании смешанных пар.
В финал украинцы прошли с четвертого места в квалификации, а в финале смогли обойти итальянский дуэт и с результатом 18.900 балла поднялись на третью ступень пьедестала.
На Играх в Бирмингеме-2022 Станислав и Анастасия были шестыми, а в Чэнду-2025 победители Кубка мира воплотили свою медальную мечту.
Золото – у пары из Японии (20.150), серебро – у дуэта из Азербайджана (19.750).
