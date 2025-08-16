Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Украинцы завоевали первую в истории медаль Всемирных игр в аэробике
16 августа 2025, 05:47 | Обновлено 16 августа 2025, 06:04
ФОТО. Украинцы завоевали первую в истории медаль Всемирных игр в аэробике

Станислав Галайда и Анастасия Курашвили заняли третье место в Китае

ФОТО. Украинцы завоевали первую в истории медаль Всемирных игр в аэробике
Станислав Галайда и Анастасия Курашвили

Украинцы завоевали первую в истории медаль в спортивной аэробике на Всемирных играх. Соревнования проходят в китайском Чэнду.

Станислав Галайда и Анастасия Курашвили – бронзовые призеры в соревновании смешанных пар.

В финал украинцы прошли с четвертого места в квалификации, а в финале смогли обойти итальянский дуэт и с результатом 18.900 балла поднялись на третью ступень пьедестала.

На Играх в Бирмингеме-2022 Станислав и Анастасия были шестыми, а в Чэнду-2025 победители Кубка мира воплотили свою медальную мечту.

Золото – у пары из Японии (20.150), серебро – у дуэта из Азербайджана (19.750).

По теме:
На пятках у Германии. Украина – в топ-3 в медальном зачете Всемирных игр
ФОТО. Украинец завоевал золотую медаль Всемирных игр в пауэрлифтинге
Анатолий Новописьменный завоевал 15-е золото для Украины на Всемирных играх
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
