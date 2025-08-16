Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов
Украинские команды за неделю прибавили в копилку всего 0,125 балла
Продолжается квалификация в трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Таблица коэффициентов УЕФА получила изменения после ответных матчей третьего раунда квалификации (Q3) еврокубков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо второй раз уступило кипрскому Пафосу (0:2) в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер сыграл вничью и уступил по пенальти греческому Панатинаикосу (0:0, пен. 3:4) в Лиге Европы. В Лиге конференций Полесье проиграло венгерскому клубу Пакш (1:2), но прошло дальше благодаря победе в первой игре.
За неделю Украина взяла 1 очко из 6 возможных (ничья Шахтера), оно делится надвое (из-за квалификации) и еще на количество стартовавших команд (4). Это дает плюс 0,125 в таблице коэффициентов УЕФА.
Поскольку Динамо выбыло из квалификации ЛЧ, бонусов за выход в основу ЛЧ в этом сезоне Украина не получит.
Сезонный набор очков составляет 2.125 баллов (21-е место в сезоне)
В 5-летнем рейтинге Украина занимает 27-е место (19.725).
Все ближайшие конкуренты за эту еврокубковую неделю набрали больше (по сравнению с +0,125 для Украины):
- Венгрия (+0.750), Словакия (+0.500), Болгария (+0.500), Сербия (+0.375),
- Хорватия (+0.250), Румыния (+0.250), Словения (+0.250), Азербайджан (+0.250),
Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).
Следующие соперники украинских клубов: Динамо в Q4 Лиги Европы сыграет с Маккаби Тель-Авив. В Q4 Лиги конференций Шахтер встретится с командой Серветт, а соперником Полесья будет Фиорентина.
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Клубный рейтинг УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На двоих в шести матчах сезона команды забили только один гол
Богдан Бойко считает Александра Яцика сильным футболистом