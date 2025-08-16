Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 августа 2025, 09:05 | Обновлено 16 августа 2025, 09:46
Таблица коэффициентов УЕФА. Без игры, без голов, без побед, без бонусов

Украинские команды за неделю прибавили в копилку всего 0,125 балла

Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается квалификация в трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА получила изменения после ответных матчей третьего раунда квалификации (Q3) еврокубков.

Киевское Динамо второй раз уступило кипрскому Пафосу (0:2) в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер сыграл вничью и уступил по пенальти греческому Панатинаикосу (0:0, пен. 3:4) в Лиге Европы. В Лиге конференций Полесье проиграло венгерскому клубу Пакш (1:2), но прошло дальше благодаря победе в первой игре.

За неделю Украина взяла 1 очко из 6 возможных (ничья Шахтера), оно делится надвое (из-за квалификации) и еще на количество стартовавших команд (4). Это дает плюс 0,125 в таблице коэффициентов УЕФА.

Поскольку Динамо выбыло из квалификации ЛЧ, бонусов за выход в основу ЛЧ в этом сезоне Украина не получит.

Сезонный набор очков составляет 2.125 баллов (21-е место в сезоне)

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 27-е место (19.725).

Все ближайшие конкуренты за эту еврокубковую неделю набрали больше (по сравнению с +0,125 для Украины):

  • Венгрия (+0.750), Словакия (+0.500), Болгария (+0.500), Сербия (+0.375),
  • Хорватия (+0.250), Румыния (+0.250), Словения (+0.250), Азербайджан (+0.250),

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).

Следующие соперники украинских клубов: Динамо в Q4 Лиги Европы сыграет с Маккаби Тель-Авив. В Q4 Лиги конференций Шахтер встретится с командой Серветт, а соперником Полесья будет Фиорентина.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
