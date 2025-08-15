Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова
Чемпионат Испании
Жирона
15.08.2025 20:00 – FT 1 : 3
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 августа 2025, 22:04 | Обновлено 15 августа 2025, 22:06
472
0

Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова

Виктор Цыганков сыграл в основе, Владислав Крапивцов вышел на замену

15 августа 2025, 22:04 | Обновлено 15 августа 2025, 22:06
472
0
Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Гассанига наломал дров и был удален

15 августа в 20:00 прошел стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Жирона принимал Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи. Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе хозяев поля и сделал ассист.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Жирона пропустила два гола подряд, на 18-й и на 20-й минутах. Дикий фейл сотворил голкипер хозяев поля Пауло Гассанига, промазав по мячу, и это привело к первому пропущенному голу, отличился Хорхе де Фрутос (1:0). Через две минуты второй гол для гостей забил Альваро Гарсия (2:0 в пользу Райо).

Украинский голкипер Владислав Крапивцов вышел на поле на 45-й минуте после удаления основного голкипера Пауло Гассаниги за задержку соперника. Крапивцов не сумел парировать пенальти. Ударом с 11-метровой отметки отличился Иси Паласон (3:0 в пользу гостей). Это третий матч Крапивцова за Жирону в Ла Лиге (первые две игры он провел в сезоне 2024/25).

Пропустив три гола в первом тайме, Жирона отквитала один мяч на 57-й минуте. Украинский вингер Виктор Цыганков отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока (1:3).

Жирона с двумя украинцами стартовала в сезоне Ла Лиги с досадного поражения от Райо Вальекано (1:3).

Ла Лига. 1-й тур, 15 августа 2025

Жирона – Райо Вальекано – 1:3

Голы: Хоэль Рока, 57 – Хорхе де Фрутос, 18, Альваро Гарсия, 20, Иси Паласон, 45 (пен.)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Хорхе де Фрутос, 18 мин (фейл Пауло Гассаниги)

ГОЛ! 0:2. Альваро Гарсия, 20 мин

ГОЛ! 0:3. Иси Паласон, 45 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Хоэль Рока, 57 мин (ассист: Виктор Цыганков)

Фотогалерея

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Рока (Жирона).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
43’
Пауло Газзанига (Жирона) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
По теме:
Жирона – Райо Вальекано – 1:3. Ассист Цыганкова, ошибка кипера. Видео голов
Цыганков отметился 19-й результативной передачей в составе Жироны
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу пенальти удаление (красная карточка) Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Пауло Гассанига Альваро Гарсия Ривера Хорхе де Фрутос Владислав Крапивцов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Жюль Кунде продлил контракт с Барселоной
Футбол | 15 августа 2025, 21:30 0
ОФИЦИАЛЬНО. Жюль Кунде продлил контракт с Барселоной
ОФИЦИАЛЬНО. Жюль Кунде продлил контракт с Барселоной

Новое соглашение рассчитано до 2030 года

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 1
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»

Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер

Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух
Футбол | 15.08.2025, 20:22
Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух
Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 31
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем